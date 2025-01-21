В Ізраїлі про відставку заявили начальник Генштабу та командувач, який відповідає за Газу

Начальник Генерального штабу Ізраїлю Герці А-Леві та командувач південним фронтом, відповідальним за Газу, Ярон Фінкельман оголосили про свою відставку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NEWSru.co.il.

Герці А-Леві

За даними ЗМІ, начальник генштабу ЦАХАЛу генерал-лейтенант Герці А-Леві оголосив, що подає прохання про звільнення з посади 6 березня 2025 року. Він також заявив, що визнав особисту відповідальність за провал ізраїльської армії 7 жовтня 2023 року.

"У час, що залишився (на посаді начальника генштабу), я завершу розслідування і підтримаю роботу апарату Армії оборони Ізраїлю з розв'язання проблем безпеки», - йдеться в заяві А-Леві.

За його словами, він вже відправив відповідні листи міністру оборони і прем'єр-міністру Ізраїлю.

Ярон Фінкельман

Незабаром після заяви А-Леві командувач Південним військовим округом ЦАХАЛу генерал-майор Ярон Фінкельман також повідомив про своє рішення піти у відставку.

Однак причини такого рішення він не назвав. Наразі точна дата його відставки поки що невідома.

Нагадаємо, що напередодні ізраїльська ультраправа партія Otzma Yehudit вийшла з коаліції на знак протесту проти угоди з ХАМАС. В результаті у відставку подали міністр національної безпеки Ітамар Бен-Гвір, міністр спадщини Аміхай Еліяху та міністр Негева, Галілеї та національної стійкості Іцхак Вассерлауф.

Угода Ізраїлю та ХАМАС

Днями Ізраїль та ХАМАС досягли угоди щодо звільнення заручників та припинення вогню.