Три міністри Ізраїлю подали у відставку на знак протесту проти угоди з ХАМАС

Ізраїльська ультраправа партія Otzma Yehudit вийшла з коаліції на знак протесту проти угоди з ХАМАС. Три міністри подали у відставку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Time of Israel.

У відставку подали міністр національної безпеки Ітамар Бен-Гвір, міністр спадщини Аміхай Еліяху та міністр Негева, Галілеї та національної стійкості Іцхак Вассерлауф. Таким чином вони вийшли з коаліції уряду Біньяміну Нетаньяху.

"З цього часу партія Otzma Yehudit не є член коаліції", - йдеться в заяві партії.

Лідер партії Otzma Yehudit Ітамар Бен-Гвір заявив, що припинення вогню з ХАМАС є "повною перемогою тероризму". У листі до Нетаньяху він наголосив, що ультраправі "не мають наміру повалити уряд, але щодо ідеологічних питань будуть голосувати відповідно до свого світогляду".

"Ми не повернемося за урядовий стіл без повної перемоги над ХАМАС і повної реалізації цілей війни", - додав Бен-Гвір.