Три міністри Ізраїлю подали у відставку на знак протесту проти угоди з ХАМАС
Ізраїльська ультраправа партія Otzma Yehudit вийшла з коаліції на знак протесту проти угоди з ХАМАС. Три міністри подали у відставку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Time of Israel.
У відставку подали міністр національної безпеки Ітамар Бен-Гвір, міністр спадщини Аміхай Еліяху та міністр Негева, Галілеї та національної стійкості Іцхак Вассерлауф. Таким чином вони вийшли з коаліції уряду Біньяміну Нетаньяху.
"З цього часу партія Otzma Yehudit не є член коаліції", - йдеться в заяві партії.
Лідер партії Otzma Yehudit Ітамар Бен-Гвір заявив, що припинення вогню з ХАМАС є "повною перемогою тероризму". У листі до Нетаньяху він наголосив, що ультраправі "не мають наміру повалити уряд, але щодо ідеологічних питань будуть голосувати відповідно до свого світогляду".
"Ми не повернемося за урядовий стіл без повної перемоги над ХАМАС і повної реалізації цілей війни", - додав Бен-Гвір.
Угода Ізраїлю та ХАМАС
Нагадаємо, що Ізраїль та ХАМАС днями за посередників досягли угоди щодо звільнення заручників та припинення вогню.
Затвердження угоди урядом Ізраїлю затягнулося. В офісі Нетаньяху звинувачували ХАМАС у відмові від деяких домовленостей. Проте військово-політичний Кабінет, а згодом і повний склад уряду схвалили угоду.
Сьогодні, 19 січня, в рамках угоди мають звільнити перших заручників. ХАМАС передав списки Ізраїлю. За даними ЗМІ, першими з полону ХАМАС звільнять трьох жінок.
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