В Израиле об отставке заявили начальник Генштаба и командующий, отвечающий за Газу

Начальник Генерального штаба Израиля Герци А-Леви и командующий южным фронтом, ответственным за Газу, Ярон Финкельман объявили о своей отставке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NEWSru.co.il.

Герци А-Леви

По данным СМИ, начальник генштаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Герци А-Леви объявил, что подает прошение об увольнении с должности 6 марта 2025 года. Он также заявил, что признал личную ответственность за провал израильской армии 7 октября 2023 года.

"В оставшееся время (на посту начальника генштаба), я завершу расследование и поддержу работу аппарата Армии обороны Израиля по решению проблем безопасности", - говорится в заявлении А-Леви.

По его словам, он уже отправил соответствующие письма министру обороны и премьер-министру Израиля.

Ярон Финкельман

Вскоре после заявления А-Леви командующий Южным военным округом ЦАХАЛа генерал-майор Ярон Финкельман также сообщил о своем решении уйти в отставку.

Однако причины такого решения он не назвал. На данный момент точная дата его отставки пока неизвестна.

Напомним, что накануне израильская ультраправая партия Otzma Yehudit вышла из коалиции в знак протеста против соглашения с ХАМАС. В результате в отставку подали министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, министр наследия Амихай Элияху и министр Негева, Галилеи и национальной устойчивости Ицхак Вассерлауф.

Соглашение Израиля и ХАМАС

На днях Израиль и ХАМАС достигли соглашения об освобождении заложников и прекращении огня.