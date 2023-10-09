В Ізраїлі ухвалили важливе рішення щодо носіння та придбання зброї громадянами

Зазначається, що б

Окрім того, б

В Ізраїлі ухвалили ще декілька норм.

Зокрема, б

Напад ХАМАС на Ізраїль

7 жовтня терористи ХАМАС проникли на територію Ізраїлю із боку Сектору Газа. Їм вдалося захопити низку населених пунктів, але вже надвечір ізраїльські військові повернули під контроль більшу частину території. Вони також завдали ударів у відповідь по військових об'єктах і штабу ХАМАС.

Зазначимо, що Ізраїль оголосив про "стан війни" та початок контртерористичної операції "Залізні мечі".

Сьогодні у ЦАХАЛі повідомили, що Ізраїль повернув під контроль усі райони, але на території ще можуть бути бойовики ХАМАС.

За останніми даними, в Ізраїлі загинуло не менше 800 людей, більш як 2200 - поранені. Тим часом у Секторі Гази - 510 загиблих, понад 2500 поранених.

Більше про причини конфлікту в Ізраїлі читайте у матеріалі РБК-Україна.

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