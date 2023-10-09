В Израиле приняли важное решение о ношении и приобретении оружия гражданами

В Израиле было принято еще несколько норм.

В частности,

Нападение ХАМАС на Израиль

7 октября террористы ХАМАС проникли на территорию Израиля со стороны Сектора Газа. Им удалось захватить ряд населенных пунктов, но уже к вечеру израильские военные вернули под контроль большую часть территории. Они также нанесли ответные удары по военным объектам и штабу ХАМАС.

Отметим, что Израиль объявил о "состоянии войны" и начале контртеррористической операции "Железные мечи".

Сегодня в ЦАХАЛе сообщили, что Израиль вернул под контроль все районы, но на территории могут быть еще боевики ХАМАС.

По последним данным, в Израиле погибли не менее 800 человек, более 2200 - ранены. Тем временем в Секторе Газы - 510 погибших, более 2500 раненых.

Больше о причинах конфликта в Израиле читайте в материале РБК-Украина.

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