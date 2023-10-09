В Израиле приняли важное решение о ношении и приобретении оружия гражданами

Министр нацбезопасности Израиля приказал ввести специальные меры, чтобы позволить как можно большему количеству граждан вооружиться.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство национальной безопасности Израиля.
В Израиле было принято еще несколько норм.
В частности,
7 октября террористы ХАМАС проникли на территорию Израиля со стороны Сектора Газа. Им удалось захватить ряд населенных пунктов, но уже к вечеру израильские военные вернули под контроль большую часть территории. Они также нанесли ответные удары по военным объектам и штабу ХАМАС.
Отметим, что Израиль объявил о "состоянии войны" и начале контртеррористической операции "Железные мечи".
Сегодня в ЦАХАЛе сообщили, что Израиль вернул под контроль все районы, но на территории могут быть еще боевики ХАМАС.
По последним данным, в Израиле погибли не менее 800 человек, более 2200 - ранены. Тем временем в Секторе Газы - 510 погибших, более 2500 раненых.
Больше о причинах конфликта в Израиле читайте в материале РБК-Украина.
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