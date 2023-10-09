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В Ізраїлі повідомляють про новий обстріл: вибухи чутно в Єрусалимі та Тель-Авіві

Ізраїль, Понеділок 09 жовтня 2023 12:36
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В Ізраїлі повідомляють про новий обстріл: вибухи чутно в Єрусалимі та Тель-Авіві Ілюстративне фото: в Ізраїлі повідомляють про новий обстріл (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Терористи ХАМАС вдалися до нових обстрілів території Ізраїлю. Про вибухи повідомляють у центральній частині країни, зокрема Єрусалимі та Тель-Авіві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel та "Новини Ізраїлю".

Сигнали тривоги про ракетний обстріл звучать у різних точках Ізраїлю, у тому числі в Тель-Авіві, Єрусалимі, Мевасерет Ціоні, Рішон ле-Ціоні, центральному районі Шфели та містах навколо Сектору Газа.

В Ізраїлі працює система ПРО "Залізний купол".

Жителі Єрусалиму повідомляють, що чули принаймні одне перехоплення над містом. Також надходять повідомлення про падіння на відкритій місцевості в Тель-Авіві та на шосе Єрусалим-Тель-Авів.

Також були вибухи біля аеропорту "Бен-Гуріон".

Служба швидкої допомоги "Маген Давид Адом" повідомляє, що її медики досліджують місцевість після повідомлень про ракетні удари, проте наразі про постраждалих нічого не відомо.

Напад ХАМАС на Ізраїль

7 жовтня терористи ХАМАС проникли на територію Ізраїлю із боку Сектору Газа. Їм вдалося захопити низку населених пунктів, але вже надвечір ізраїльські військові повернули під контроль більшу частину території. Вони також завдали ударів у відповідь по військових об'єктах і штабу ХАМАС.

Зазначимо, що Ізраїль оголосив про "стан війни" та початок контртерористичної операції "Залізні мечі".

Сьогодні у ЦАХАЛі повідомили, що Ізраїль повернув під контроль усі райони, але на території ще можуть бути бойовики ХАМАС.

Більше про причини конфлікту в Ізраїлі читайте у матеріалі РБК-Україна.

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ХАМАС Ізраїль Сектор Газа
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