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В Израиле сообщают о новом обстреле: взрывы слышно в Иерусалиме и Тель-Авиве

Израиль, Понедельник 09 октября 2023 12:36
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В Израиле сообщают о новом обстреле: взрывы слышно в Иерусалиме и Тель-Авиве Иллюстративное фото: в Израиле сообщают о новом обстреле (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Террористы ХАМАС прибегли к новым обстрелам территории Израиля. О взрывах сообщают в центральной части страны, в частности, Иерусалиме и Тель-Авиве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel и "Новости Израиля".

Сигналы тревоги о ракетном обстреле звучат в различных точках Израиля, в том числе в Тель-Авиве, Иерусалиме, Мевасерет Ционе, Ришон ле-Ционе, центральном районе Шфелы и городах вокруг Сектора Газа.

В Израиле работает система ПРО "Железный купол".

Жители Иерусалима сообщают, что слышали по крайней мере один перехват над городом. Поступают также сообщения о падении на открытой местности в Тель-Авиве и на шоссе Иерусалим-Тель-Авив.

Также были взрывы около аэропорта "Бен-Гурион".

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает, что ее медики исследуют местность после сообщений о ракетных ударах, однако на данный момент о пострадавших ничего не известно.

Нападение ХАМАС на Израиль

7 октября террористы ХАМАС проникли на территорию Израиля со стороны Сектора Газа. Им удалось захватить ряд населенных пунктов, но уже к вечеру израильские военные вернули под контроль большую часть территории. Они также нанесли ответные удары по военным объектам и штабу ХАМАС.

Отметим, что Израиль объявил о "состоянии войны" и начале контртеррористической операции "Железные мечи".

Сегодня в ЦАХАЛе сообщили, что Израиль вернул под контроль все районы, но на территории еще могут быть боевики ХАМАС.

Больше о причинах конфликта в Израиле читайте в материале РБК-Украина.

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ХАМАС Израиль Сектор Газа
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