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В Ізраїлі посилюються протести проти судової реформи перед новою сесією парламенту

Фото: в в Ізраїлі посилюються протести на фоні нової сесії парламенту (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В суботу, 29 квітня, в столиці Ізраїлю Тель-Авіві пройшов черговий протест проти судової реформи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Видання зазначає, що в понеділок парламент має провести відкрите засідання, тож мітинги як противників, так і сторонників реформи, посилюються. Наразі невідомо скільки точно вийшло людей на вчорашню акцію.

Раніше ми писали, що сотні тисяч ізраїльтян протестують проти ухвалення судової реформи в країні.

Після прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху під тиском масових протестів відклав ухвалення закону про судову реформу до літа.

А нещодавно відбулась масова акція на підтримку реформи. Нетаньяху сказав, що вона "дуже зігріла йому серце".

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Ізраїль