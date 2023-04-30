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В Израиле ужесточаются протесты против судебной реформы перед новой сессией парламента

Фото: в Израиле усиливаются протесты на фоне новой сессии парламента (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В субботу, 29 апреля, в столице Израиля Тель-Авиве прошел очередной протест против судебной реформы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Издание отмечает, что в понедельник парламент должен провести открытое заседание, поэтому митинги как противников, так и сторонников реформы усиливаются. Пока неизвестно, сколько точно вышло людей на вчерашнюю акцию.

Ранее мы писали, что сотни тысяч израильтян протестуют против принятия судебной реформы в стране.

После премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху под давлением массовых протестов отложил принятие закона о судебной реформе до лета.

А недавно прошла массовая акция в поддержку реформы. Нетаньяху сказал, что она "очень согрела ему сердце".

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Израиль