ua ru
Пн, 27 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Нетаньягу відклав ухвалення закону про судову реформу Ізраїлю до літа

Новость на русском →
Понеділок 27 березня 2023 18:34
Нетаньягу відклав ухвалення закону про судову реформу Ізраїлю до літа Фото: прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху погодився відкласти ухвалення закону про судову реформу до літа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на JPost.

Міністр юстиції Ярів Левін заявив, що він поважатиме рішення Нетаньяху заморозити законодавчу ініціативу щодо законопроєкту уряду про зміну складу Комітету з призначення суддів Ізраїлю.

"Як член Лікуду, я поважаю будь-яке рішення, яке ухвалює прем'єр-міністр Нетаньяху щодо юридичних процесів судової реформи. Це робиться з розуміння того, що ситуація, в якій кожен робить те, що хоче, може призвести до падіння уряду і краху Лікуду", - сказав Левін.

Нагадаємо, що з січня в Ізраїлі відбуваються протести проти судової реформи, запропонованої урядом Нетаньяху. Нововведення передбачають значне обмеження повноважень Верховного суду, що суперечить демократичним принципам.

Однак після того, як Нетаньяху відправив у відставку міністра оборони, який виступив проти реформи, в Ізраїлі почалися нові масштабні протести. Акції супроводжувалися зіткненнями з правоохоронцями, а поліція розганяла учасників водометами.

Про те, що відбувається в Ізраїлі і до чого все це може призвести, - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ізраїль Нетаньяху
NEWS
Опалювальний сезон в Україні завершується: у шести областях відключають тепло
Опалювальний сезон в Україні завершується: у шести областях відключають тепло
DAILY
Голова МЗС Естонії Урмас Рейнсалу: Після війни альтернативи вступу України до НАТО немає
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Голова МЗС Естонії Урмас Рейнсалу: Після війни альтернативи вступу України до НАТО немає