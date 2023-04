Сотні тисяч людей знову вийшли на протести через судову реформу в Ізраїлі

Жителі Ізраїлю більше трьох місяців влаштовують масові акції протесту через судову реформу в країні, яка включаючи передачу більшості суддівських призначень під контроль уряду та серйозне обмеження наглядових повноважень Високого суду правосуддя.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху на тлі мітингів "поставив на паузу" проведення судової реформи в країні, щоб дати можливість переговорів з опозицією, багато членів коаліції вказали, що реформа знову може бути піднята протягом кількох тижнів, якщо переговори проваляться.

Ввечері, 15 квітня ізраїльтяни влаштували чергову акцію протесту по всій країні. Організатори мітингу стверджують, що у ній взяли участь 400 тисяч осіб.

Israelis are protesting against their ‘crime minister’ Netanyahu to protect their democracy! pic.twitter.com/dY3UKnq5GW