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В Ізраїлі сотні тисяч людей вийшли на мітинг на підтримку судової реформи

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П'ятниця 28 квітня 2023 00:38
В Ізраїлі сотні тисяч людей вийшли на мітинг на підтримку судової реформи Фото: в Ізраїлі 200 тисяч людей вийшли на мітинг на підтримку судової реформи (twitter.com/netanyahu)
Автор: Константин Широкун

В Ізраїлі близько 200 тисяч людей вийшли на мітинг на підтримку судової реформи. Присутні скандували гасла на підтримку уряду та майбутніх змін до законодавства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Неназване джерело в поліції оцінило явку на мітингу в Єрусалимі від 150 до 200 тисяч осіб, що набагато менше, ніж 500 тисяч або мільйон осіб, на які розраховували організатори, але значно більше, ніж інші прогнозовані оцінки, що ґрунтуються на явці на попередніх мітингах.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху подякував прихильникам за мітинг у Єрусалимі, говорячи, що вони дуже зігріли його серце.

"Я глибоко схвильований дивовижною підтримкою національного табору, який сьогодні ввечері масово піднявся в Єрусалимі", - написав Нетаньяху у Twitter.

Раніше ми писали, що сотні тисяч ізраїльтян протестують проти ухвалення судової реформи в країні.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху під тиском масових протестів відклав ухвалення закону про судову реформу до літа.

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