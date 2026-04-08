В Ізраїлі попередили про можливі інтенсивні обстріли з боку Ірану

"За результатами оцінки обстановки і в рамках підготовки до можливого закінчення терміну ультиматуму найближчими годинами можливе посилення обстрілу території держави Ізраїль", - ідеться в публікації.

В армії наголосили, що населенню на цьому етапі слід зберігати пильність, бути напоготові та діяти відповідально, продовжує дотримуватися інструкцій командування тилу.

Там додали, щоб у разі змін в оцінці обстановки населення проінформують.

Армія оборони Ізраїлю підкреслила, що готова діяти як в оборонному, так і в наступальному режимі.