В Израиле предупредили о возможных интенсивных обстрелах со стороны Ирана

"По результатам оценки обстановки и в рамках подготовки к возможному истечению срока ультиматума в ближайшие часы возможно усиление обстрелов территории государства Израиль", - говорится в публикации.

В армии подчеркнули, что населению на данном этапе следует сохранять бдительность, быть начеку и действовать ответственно, продолжает следовать инструкциям командования тыла.

Там добавили, чтобы случае изменений в оценке обстановки население проинформируют.

Армия обороны Израиля подчеркнула, что готова действовать как оборонительном, так и в наступательном режиме.