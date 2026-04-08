В Израиле предупредили о возможных интенсивных обстрелах со стороны Ирана

01:17 08.04.2026 Ср
2 мин
Людей призвали быть начеку и действовать ответственно
aimg Эдуард Ткач
Фото: армия Израиля готова действовать как оборонительном, так и в наступательном режиме (Getty Images)

Израиль в ближайшие часы может быть интенсивно атакован, так ультиматум США для Ирана по открытию Ормузкого пролива истекает.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Армии обороны Израиля.

"По результатам оценки обстановки и в рамках подготовки к возможному истечению срока ультиматума в ближайшие часы возможно усиление обстрелов территории государства Израиль", - говорится в публикации.

В армии подчеркнули, что населению на данном этапе следует сохранять бдительность, быть начеку и действовать ответственно, продолжает следовать инструкциям командования тыла.

Там добавили, чтобы случае изменений в оценке обстановки население проинформируют.

Армия обороны Израиля подчеркнула, что готова действовать как оборонительном, так и в наступательном режиме.

Считанные часы до возможной бомбежки Ирана

Напомним, что президент США Дональд Трамп поставил Ирану ультиматум. Страна должна открыть Ормузский пролив до 03:00 (по Киеву) этой ночью, 8 апреля. Если этого не будет, тогда США начнут бомбить все мосты и электростанции в стране.

В то же время есть и позитивные моменты. По данным CNN, в ближайшее время от США и Ирана ожидаются хорошие новости. Источник издания сказал, что сделка может быть заключена этой ночью.

Также в СМИ сейчас появляются публикации, где говорится, что премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф ведет переговоры о прекращении огня с Ираном, а представителем от Вашингтона в этих переговорах выступает вице-президент США Джей Ди Вэнс.

