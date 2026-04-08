В Ізраїлі попередили про можливі інтенсивні обстріли з боку Ірану

01:17 08.04.2026 Ср
2 хв
Людей закликали бути напоготові та діяти відповідально
aimg Едуард Ткач
В Ізраїлі попередили про можливі інтенсивні обстріли з боку Ірану Фото: армія Ізраїлю готова діяти як в оборонному, так і в наступальному режимі (Getty Images)

Ізраїль найближчими годинами може бути інтенсивно атакований, бо ультиматум США для Ірану щодо відкриття Ормузької протоки спливає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Армії оборони Ізраїлю.

Читайте також: США ведуть "напружені переговори" щодо війни з Іраном, - Трамп

"За результатами оцінки обстановки і в рамках підготовки до можливого закінчення терміну ультиматуму найближчими годинами можливе посилення обстрілу території держави Ізраїль", - ідеться в публікації.

В армії наголосили, що населенню на цьому етапі слід зберігати пильність, бути напоготові та діяти відповідально, продовжує дотримуватися інструкцій командування тилу.

Там додали, щоб у разі змін в оцінці обстановки населення проінформують.

Армія оборони Ізраїлю підкреслила, що готова діяти як в оборонному, так і в наступальному режимі.

Лічені години до можливого бомбардування Ірану

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп поставив Ірану ультиматум. Країна має відкрити Ормузьку протоку до 03:00 (за Києвом) цієї ночі, 8 квітня. Якщо цього не буде, тоді США почнуть бомбити всі мости й електростанції в країні.

Водночас є й позитивні моменти. За даними CNN, найближчим часом від США та Ірану очікуються хороші новини. Джерело видання сказало, що угода може бути укладена цієї ночі.

Також у ЗМІ зараз з'являються публікації, де йдеться про те, що прем'єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф веде перемовини щодо припинення вогню з Іраном, а представником від Вашингтона в цих переговорах виступає віцепрезидент США Джей Ді Венс.

