В Ізраїлі попередили про можливі інтенсивні обстріли з боку Ірану
Ізраїль найближчими годинами може бути інтенсивно атакований, бо ультиматум США для Ірану щодо відкриття Ормузької протоки спливає.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Армії оборони Ізраїлю.
"За результатами оцінки обстановки і в рамках підготовки до можливого закінчення терміну ультиматуму найближчими годинами можливе посилення обстрілу території держави Ізраїль", - ідеться в публікації.
В армії наголосили, що населенню на цьому етапі слід зберігати пильність, бути напоготові та діяти відповідально, продовжує дотримуватися інструкцій командування тилу.
Там додали, щоб у разі змін в оцінці обстановки населення проінформують.
Армія оборони Ізраїлю підкреслила, що готова діяти як в оборонному, так і в наступальному режимі.
Лічені години до можливого бомбардування Ірану
Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп поставив Ірану ультиматум. Країна має відкрити Ормузьку протоку до 03:00 (за Києвом) цієї ночі, 8 квітня. Якщо цього не буде, тоді США почнуть бомбити всі мости й електростанції в країні.
Водночас є й позитивні моменти. За даними CNN, найближчим часом від США та Ірану очікуються хороші новини. Джерело видання сказало, що угода може бути укладена цієї ночі.
Також у ЗМІ зараз з'являються публікації, де йдеться про те, що прем'єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф веде перемовини щодо припинення вогню з Іраном, а представником від Вашингтона в цих переговорах виступає віцепрезидент США Джей Ді Венс.