В Ізраїлі оцінили готовність армії до можливого нападу Ірану

"ЦАХАЛ добре підготовлений до нападу та захисту від будь-якої загрози. Ми на війні й близько пів року перебуваємо у стані підвищеної готовності. ЦАХАЛ продовжує уважно стежити за тим, що відбувається в Ірані та на різних аренах, постійно готуючись до боротьби з існуючими та потенційними загрозами в координації зі збройними силами Сполучених Штатів", - сказав Халеві після оцінки.

Він зазначив, що армія Ізраїлю готова "в будь-який час і проти будь-якого сценарію".

Після оцінки вище командування представило свою підготовку до нападу та оборони, одночасно посилаючись на можливі сценарії та коригуючи оперативну відповідь.