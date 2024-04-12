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В Ізраїлі оцінили готовність армії до можливого нападу Ірану

Фото: ізраїльські військові (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Начальник штабу армії Ізраїлю (ЦАХАЛ) генерал-лейтенант Герці Халеві нещодавно завершив "всеосяжну" оцінку готовності військових до можливого нападу Ірану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

"ЦАХАЛ добре підготовлений до нападу та захисту від будь-якої загрози. Ми на війні й близько пів року перебуваємо у стані підвищеної готовності. ЦАХАЛ продовжує уважно стежити за тим, що відбувається в Ірані та на різних аренах, постійно готуючись до боротьби з існуючими та потенційними загрозами в координації зі збройними силами Сполучених Штатів", - сказав Халеві після оцінки.

Він зазначив, що армія Ізраїлю готова "в будь-який час і проти будь-якого сценарію".

Після оцінки вище командування представило свою підготовку до нападу та оборони, одночасно посилаючись на можливі сценарії та коригуючи оперативну відповідь.

Загроза нападу Ірану на Ізраїль

1 квітня Ізраїль завдав ракетного удару по Дамаску у Сирії, внаслідок чого була зруйнована будівля консульства Ірану. Під час удару загинули щонайменше семеро іранців, серед яких двоє генералів.

Тегеран звинуватив Тель-Авів у нападі й пообіцяв "жорстку" відповідь.

Ізраїль, зі свого боку, попередив Іран про наслідки та заявив про підвищену готовність з боку ЦАХАЛу.

ЗМІ зазначають, що Іран натякнув США, що Тегеран буде "контрольовано" атакувати Ізраїль.

Детальніше про причини конфлікту, іранські погрози та що пишуть про це світові ЗМІ, - у матеріалі РБК-Україна.

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