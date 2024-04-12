В Израиле оценили готовность армии к возможному нападению Ирана

"ЦАХАЛ хорошо подготовлен к нападению и защите от любой угрозы. Мы на войне и около полугода находимся в состоянии повышенной готовности. ЦАХАЛ продолжает внимательно следить за происходящим в Иране и на разных аренах, постоянно готовясь к борьбе с существующими и потенциальными угрозами в координации с вооруженными силами Соединенных Штатов", - сказал Халев после оценки.

Он отметил, что армия Израиля готова "в любое время и против любого сценария".

После оценки командование представило свою подготовку к нападению и обороне, одновременно ссылаясь на возможные сценарии и корректируя оперативный ответ.