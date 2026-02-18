В Ізраїлі доручили готуватися до нових ударів Ірану: ЗМІ дізналися, до чого тут США

За словами високопоставленого американського чиновника, ядерні переговори США та Ірану в Женеві були "дрібницею". Інший чиновник каже, що в Ірану є час до кінця місяця, щоб погодитися на пакет істотних поступок щодо своєї ядерної програми.

Також джерела розповіли, що президент США Дональд Трамп "дуже близький" до того, щоб віддати наказ про великий удар по Ірану.

Тим часом Ізраїль провів зустрічі на всіх рівнях, щоб підготуватися до можливого схвалення Трампом удару. Крім того, країна теж погоджується з негативною оцінкою переговорів у Женеві, висловленою американським чиновником.

"Графік дій скорочується, і це стосується і військової готовності. Зрештою рішення ухвалить одна людина", - сказав високопоставлений ізраїльський чиновник.

На думку Ізраїлю, існує висока ймовірність того, що Іран завдасть удару по їхній країні в разі нападу США або спільного нападу Вашингтона та Ізраїлю.

"(З цієї причини - ред.) командуванню тилу Армії оборони Ізраїлю та іншим надзвичайним службам було доручено підготуватися до такого результату", - повідомив Channel 12.