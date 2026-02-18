В Израиле поручили готовиться к новым ударам Ирана: СМИ узнали, причем тут США

По словам высокопоставленного американского чиновника, ядерные переговоры США и Ирана в Женеве были "пустяком". Другой чиновник говорит, что у Ирана есть время до конца месяца, чтобы согласиться на пакет существенных уступок по своей ядерной программе.

Также источники рассказали, что президент США Дональд Трамп "очень близок" к тому" чтобы отдать приказ о крупном ударе по Ирану.

Тем временем Израиль провел встречи на всех уровнях, чтобы подготовиться к возможному одобрению Трампом удара. Кроме того, страна тоже соглашается с негативной оценкой переговоров в Женеве, высказанной американским чиновником.

"График действий сокращается, и это касается и военной готовности. В конечном итоге решение примет один человек", - сказал высокопоставленный израильский чиновник.

По мнению Израиля, существует высокая вероятность того, что Иран нанесет удар по их стране в случае нападения США или совместного нападения Вашингтона и Израиля.

"(По этой причине - ред.) командованию тыла Армии обороны Израиля и другим чрезвычайным службам было поручено подготовиться к такому исходу", - сообщил Channel 12.