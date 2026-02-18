ua en ru
В Ізраїлі доручили готуватися до нових ударів Ірану: ЗМІ дізналися, до чого тут США

Середа 18 лютого 2026 23:48
В Ізраїлі доручили готуватися до нових ударів Ірану: ЗМІ дізналися, до чого тут США
Автор: Едуард Ткач

В Ізраїлі почалася підготовка до можливого відновлення ударів Ірану по країні. Це може статися в разі нового нападу США або спільного американо-ізраїльського нападу на Тегеран.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel, який у свою чергу посилається на Channel 12.

За словами високопоставленого американського чиновника, ядерні переговори США та Ірану в Женеві були "дрібницею". Інший чиновник каже, що в Ірану є час до кінця місяця, щоб погодитися на пакет істотних поступок щодо своєї ядерної програми.

Також джерела розповіли, що президент США Дональд Трамп "дуже близький" до того, щоб віддати наказ про великий удар по Ірану.

Тим часом Ізраїль провів зустрічі на всіх рівнях, щоб підготуватися до можливого схвалення Трампом удару. Крім того, країна теж погоджується з негативною оцінкою переговорів у Женеві, висловленою американським чиновником.

"Графік дій скорочується, і це стосується і військової готовності. Зрештою рішення ухвалить одна людина", - сказав високопоставлений ізраїльський чиновник.

На думку Ізраїлю, існує висока ймовірність того, що Іран завдасть удару по їхній країні в разі нападу США або спільного нападу Вашингтона та Ізраїлю.

"(З цієї причини - ред.) командуванню тилу Армії оборони Ізраїлю та іншим надзвичайним службам було доручено підготуватися до такого результату", - повідомив Channel 12.

На що готовий Іран і коли може бути удар США

Нагадаємо, що за даними WSJ, Іран під час першого раунду переговорів зі США в Омані, 6 лютого, запропонував передати свій високозбагачений уран Росії. Його б вистачило для створення 12 ядерних бомб.

Також іранські офіційні особи дали зрозуміти, що можуть запропонувати призупинити збагачення урану на термін до трьох років.

При цьому Axios пише, щоадміністрація Трампа може опинитися на порозі масштабної війни на Близькому Сході вже найближчим часом. Джерела кажуть, що рахунок іде на "лічені тижні".

Кілька днів тому CBC News повідомило, що Вашингтон розглядає різні сценарії розвитку ситуації навколо іранської ракетної програми. У разі провалу дипломатії США не виключають підтримки військових дій Ізраїлю.

