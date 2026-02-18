ua en ru
Чт, 19 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

В Израиле поручили готовиться к новым ударам Ирана: СМИ узнали, причем тут США

Среда 18 февраля 2026 23:48
UA EN RU
В Израиле поручили готовиться к новым ударам Ирана: СМИ узнали, причем тут США Фото: Армии обороны Израиля и чрезвычайным службам поручено готовиться к военному исходу (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В Израиле началась подготовка к возможному возобновлению ударов Ирана по стране. Это может произойти в случае нового нападения США или совместного американо-израильского нападения на Тегеран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel, который в свою очередь ссылается на Channel 12.

Читайте также: США готовятся к операции в Иране, под удар могут попасть госучреждения, - Reuters

По словам высокопоставленного американского чиновника, ядерные переговоры США и Ирана в Женеве были "пустяком". Другой чиновник говорит, что у Ирана есть время до конца месяца, чтобы согласиться на пакет существенных уступок по своей ядерной программе.

Также источники рассказали, что президент США Дональд Трамп "очень близок" к тому" чтобы отдать приказ о крупном ударе по Ирану.

Тем временем Израиль провел встречи на всех уровнях, чтобы подготовиться к возможному одобрению Трампом удара. Кроме того, страна тоже соглашается с негативной оценкой переговоров в Женеве, высказанной американским чиновником.

"График действий сокращается, и это касается и военной готовности. В конечном итоге решение примет один человек", - сказал высокопоставленный израильский чиновник.

По мнению Израиля, существует высокая вероятность того, что Иран нанесет удар по их стране в случае нападения США или совместного нападения Вашингтона и Израиля.

"(По этой причине - ред.) командованию тыла Армии обороны Израиля и другим чрезвычайным службам было поручено подготовиться к такому исходу", - сообщил Channel 12.

На что готов Иран и когда может быть удар США

Напомним, что по данным WSJ, Иран во время первого раунда переговоров с США в Омане, 6 февраля, предложил передать свой высокообогащенный уран России. Его бы хватило для создания 12 ядерных бомб.

Также иранские официальные лица дали понять, что могут предложить приостановить обогащение урана на срок до трех лет.

При этом Axios пишет, что администрация Трампа может оказаться на пороге масштабной войны на Ближнем Востоке уже в ближайшее время. Источники говорят, что счет идет на "считанные недели".

Несколько дней назад CBC News сообщило, что Вашингтон рассматривает различные сценарии развития ситуации вокруг иранской ракетной программы. В случае провала дипломатии США не исключают поддержки военных действий Израиля.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Израиль Иран
Новости
Пришли ли к согласию Украина и РФ в Женеве: эксклюзивные детали встречи и роль Мединского
Пришли ли к согласию Украина и РФ в Женеве: эксклюзивные детали встречи и роль Мединского
Аналитика
"Нам жгут отделения за повестки": Игорь Смилянский о броне, банке и зарплатах в "Укрпочте"
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина "Нам жгут отделения за повестки": Игорь Смилянский о броне, банке и зарплатах в "Укрпочте"