В Израиле поручили готовиться к новым ударам Ирана: СМИ узнали, причем тут США
В Израиле началась подготовка к возможному возобновлению ударов Ирана по стране. Это может произойти в случае нового нападения США или совместного американо-израильского нападения на Тегеран.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel, который в свою очередь ссылается на Channel 12.
По словам высокопоставленного американского чиновника, ядерные переговоры США и Ирана в Женеве были "пустяком". Другой чиновник говорит, что у Ирана есть время до конца месяца, чтобы согласиться на пакет существенных уступок по своей ядерной программе.
Также источники рассказали, что президент США Дональд Трамп "очень близок" к тому" чтобы отдать приказ о крупном ударе по Ирану.
Тем временем Израиль провел встречи на всех уровнях, чтобы подготовиться к возможному одобрению Трампом удара. Кроме того, страна тоже соглашается с негативной оценкой переговоров в Женеве, высказанной американским чиновником.
"График действий сокращается, и это касается и военной готовности. В конечном итоге решение примет один человек", - сказал высокопоставленный израильский чиновник.
По мнению Израиля, существует высокая вероятность того, что Иран нанесет удар по их стране в случае нападения США или совместного нападения Вашингтона и Израиля.
"(По этой причине - ред.) командованию тыла Армии обороны Израиля и другим чрезвычайным службам было поручено подготовиться к такому исходу", - сообщил Channel 12.
На что готов Иран и когда может быть удар США
Напомним, что по данным WSJ, Иран во время первого раунда переговоров с США в Омане, 6 февраля, предложил передать свой высокообогащенный уран России. Его бы хватило для создания 12 ядерных бомб.
Также иранские официальные лица дали понять, что могут предложить приостановить обогащение урана на срок до трех лет.
При этом Axios пишет, что администрация Трампа может оказаться на пороге масштабной войны на Ближнем Востоке уже в ближайшее время. Источники говорят, что счет идет на "считанные недели".
Несколько дней назад CBC News сообщило, что Вашингтон рассматривает различные сценарии развития ситуации вокруг иранской ракетной программы. В случае провала дипломатии США не исключают поддержки военных действий Израиля.