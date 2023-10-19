В Израиле дали "зеленый свет" на ввод войск в Сектор Газа, - ABC News

Власти Израиля решили разрешить своим военным начать наземную операцию на территории Сектора Газа, когда они будут готовы.

Как сообщает РБК-Украина , об этом в интервью ABC News заявил неназванный член кабинета безопасности Израиля.

Более подробных деталей насчет возможного ввода войск в Сектор Газа чиновник не раскрыл.

При этом министр экономики Нир Баркат в интервью изданию рассказал, что сейчас приоритетом для Израиля является уничтожение боевиков ХАМАС.

"Мы приложим все усилия, чтобы вернуть наших заложников, вернуть живыми… Но первым и последним приоритетом является уничтожение ХАМАС", - отметил глава Минэкономики.

Он добавил, что многокилометровые туннели, которые проложил ХАМАС под Газой, станут "самым большим в мире кладбищем".

Стоит заметить, что, по информации израильских СМИ, кабинет безопасности сейчас проводит свое заседание. Именно этот орган должен одобрить вторжение в Сектор Газа.

Война Израиля с ХАМАС

Напомним, 7 октября боевики ХАМАС вторглись на территорию Израиля. Они расстреливали и похищали мирных жителей, видео своих зверств террористы публиковали в соцсетях.

После этого Израиль начал операцию против ХАМАС. Военным уже удалось выбить боевиков с территории страны. Следующим этапом может стать наземная операция в Секторе Газа.

ЦАХАЛ уже проводил рейды в Сектор Газа, во время которого была ликвидирована группа террористов. Но вглубь территории израильские солдаты не заходили.

Также сегодня, 19 октября, министр обороны Израиля Йоав Галлант пообещал военным ЦАХАЛа, что скоро они "увидят Газу изнутри".