Ізраїль звузив коло цілей для відповіді на атаку Ірану, - NBC

Ізраїль звузив коло цілей в Ірані для відповіді на ракетну атаку, яка сталась 1 жовтня. До переліку цілей, попередньо, не входять ядерні об'єкти Ірану.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на американський телеканал NBC News.
За словами неназваних чиновників США, ізраїльська відповідь буде націлена на іранську
Вашингтон не знає, коли Ізраїль ударить у відповідь по Ірану, але це може статися в будь-який момент, як тільки буде віддано відповідний наказ. Американські чиновники також не знають, чи Ізраїль взагалі узгодив відповідну дату.
Водночас представники США та Ізраїлю, як повідомляє NBC, вважають, що удар по Ірану може статися під час свята
У вересні Ізраїль, який вже рік перебуває у стані війни, почав завдавати ударів по об'єктах терористичної організації "Хезболла" у Лівану. Зокрема, ізраїльським військам вдалося ліквідувати ватажка "Хезболли", а пізніше - і його наступника.
Іран, який підтримує "Хезболлу", відповів на вбивство ватажка організації масштабною ракетною атакою на Ізраїль. Так, Іран випустив по Ізраїлю майже дві сотні балістичних ракет.
Ізраїльський міністр оборони Йоав Галант пообіцяв "смертоносну, точну та несподівану" відповідь на атаку Ірану.
В ЗМІ були чутки про те, що цілями відповіді Ізраїлю можуть стати ядерні об'єкти Ірану. Але американський президент Джо Байден дав чітко зрозуміти, що США не схвалять таких ударів.
Більше про те, що відомо про можливу відповідь Ізраїлю на іранську атаку, - читайте в матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.