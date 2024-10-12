Ізраїль звузив коло цілей для відповіді на атаку Ірану, - NBC

Загострення між Іраном та Ізраїлем

У вересні Ізраїль, який вже рік перебуває у стані війни, почав завдавати ударів по об'єктах терористичної організації "Хезболла" у Лівану. Зокрема, ізраїльським військам вдалося ліквідувати ватажка "Хезболли", а пізніше - і його наступника.

Іран, який підтримує "Хезболлу", відповів на вбивство ватажка організації масштабною ракетною атакою на Ізраїль. Так, Іран випустив по Ізраїлю майже дві сотні балістичних ракет.

Ізраїльський міністр оборони Йоав Галант пообіцяв "смертоносну, точну та несподівану" відповідь на атаку Ірану.

В ЗМІ були чутки про те, що цілями відповіді Ізраїлю можуть стати ядерні об'єкти Ірану. Але американський президент Джо Байден дав чітко зрозуміти, що США не схвалять таких ударів.

Більше про те, що відомо про можливу відповідь Ізраїлю на іранську атаку, - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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