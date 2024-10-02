Іран чекає відплата. Що відомо про удар по Ізраїлю та яку відповідь готує Нетаньягу

Іран запустив по Ізраїлю понад 180 ракет увечері вівторка. Більшість цілей вдалося перехопити, втім, ізраїльський прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу пообіцяв помститися, тоді як Тегеран пригрозив, що на будь-яку відплату відповість "значними руйнуваннями".

Більше про цю атаку та що відбувається між Ізраїлем та Іраном - зібрало РБК-Україна в матеріалі нижче.

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Ракетний обстріл Ізраїлю

Цього вівторка близько 19:30 в Ізраїлі оголосили повітряну тривогу та закликали місцевих перейти до укриття. Ізраїльське армійське радіо проінформувало, що з Ірану було випущено близько двох сотень ракет. Вибухи чули по всій країні. Загалом мова йде про 181 балістичну ракету, хоча спочатку ширилися повідомлення про буцімто 400 цілей.

Втім, більшість ракет було збито ізраїльською системою ПРО "Залізний купол". Перехоплення було видно над Тель-Авівом, Хайфою та іншими містами. До того ж відбивати атаку Ізраїлю допомагали американські есмінці.

Як пише видання Axios, ті ракети, які не були перехоплені, здебільшого влучали у відкриті райони поблизу бази ВПС на півдні Ізраїлю, штаб-квартири Моссаду та бази військової розвідки на північ від Тель-Авіва.

Також у мережі можна було побачити відео, які публікували очевидці під час атаки, на кадрах помітні і "прильоти" ракет по Ізраїлю. Наразі відомо про одного загиблого палестинця. Ще кілька людей отримали легкі травми, у тому числі двоє жителів Тель-Авіву. Декілька будівель пошкоджені.

Повітряна тривога оголошувалась по всій країні, але Ізраїль відразу після завершення атаки відкрив свій повітряний простір.

Корпус вартових ісламської революції Ірану заявив, що цей удар став "відповіддю" на ліквідацію голови політбюро ХАМАСу Ісмаїла Ганії, лідера "Хезболли" Хасана Насралли та командувача КВІР у Лівані Аббаса Нілфорушана, вбитих услід за багатьма іншими керівниками угруповань.

Іранські ЗМІ нафантазували, що внаслідок атаки нібито було знищено ізраїльські F-35, а також уражені військова база і газова платформа. Однак у ЦАХАЛ спростували це, зазначивши, що іранський обстріл не завдав шкоди боєздатності ВПС Ізраїлю.

Фото: уламки іранської балістичної ракети (Getty Images)

На Іран чекає відповідь

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу у вівторок назвав масовану ракетну атаку Ірану 1 жовтня "великою помилкою" та заявив, що обстріл Тегерану провалився "завдяки ізраїльській системі протиповітряної оборони, яка є найдосконалішою у світі". Також він подякував США за підтримку.

"Сьогодні Іран зробив велику помилку - і він за це поплатиться. Режим в Ірані не розуміє нашої рішучості захищати себе і нашої рішучості помститися нашим ворогам", - сказав Нетаньягу.

Таку заяву він зробив виступаючи на засіданні кабінету безпеки в захищеному бункері під Єрусалимом. Двоє ізраїльських офіційних осіб розповіли Axios, що це засідання закінчилося через кілька годин із розумінням того, що військова відповідь Ізраїлю буде, але без чіткого рішення якою саме.

Фото: Нетаньягу провів засідання кабінету міністрів з питань безпеки через ракетний обстріл Ірану (Getty Images)

Axios із посиланням на джерела повідомляє, що Ізраїль розпочне "значну відплату" за масовану ракетну атаку протягом декількох днів. За даними видання, всі варіанти будуть розглянуті, включаючи удари по ядерних об'єктах Ірану.

Втім, багато хто з ізраїльських офіційних осіб вказують на нафтові об’єкти Ірану як на ймовірну ціль, а деякі кажуть, що можливі "точкові вбивства" та ліквідація іранських систем ППО.

Відповідь може включати авіаудари з винищувачів, а також таємні операції, подібні до тієї, у результаті якої два місяці тому в Тегерані було вбито лідера ХАМАС Ісмаїла Ганії.

Високопоставлений ізраїльський чиновник сказав виданню, що однією з причин, чому рішення не було прийнято було те, що Ізраїль хоче проконсультуватися з адміністрацією президента США Джо Байдена.

ЦАХАЛ продовжує удари по об'єктах "Хезболли"

Зазначимо, що після ракетного обстрілу Ізраїлю з боку Ірану ізраїльська армія атакувала об'єкти "Хезболли" у Бейруті (Ліван). Удар був спрямований на виробництво зброї та інфраструктуру терористичного угрупування. Незадовго до цього, в ніч на середу, ЦАХАЛ закликав негайно покинути дві будівлі в південному передмісті Бейрута і територію в радіусі 500 м.

Вже на ранок офіційний представник ЦАХАЛ Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські військово-повітряні сили, як і раніше, діють "на повну потужність". Він додав, що Ізраїль продовжить потужні удари на Близькому Сході, а також звинуватив Іран в ескалації конфлікту у регіоні.

Натомість Іран пригрозив, що якщо Ізраїль відповість силою, то Тегеран також здійснить атаку знову.

При цьому, за повідомленням МОЗ Лівану, за останню добу на півдні країни внаслідок ізраїльських ударів нібито загинули щонайменше 55 людей, а поранено 156.

Як реагує світ

Вчора президент США Джо Байден наказав своїм військовим допомогти Ізраїлю захиститися від іранських атак і збивати ракети. Він повідомив, що разом із віце-президентом Камалою Гарріс провів дві зустрічі з командою національної безпеки.

Натомість радник Білого дому з питань нацбезпеки Джейк Салліван підтвердив, що есмінці ВМС США допомагали Ізраїлю збивати іранські ракети. Він наголосив, що, враховуючи наслідки, "атака, здається, зазнала поразки та неефективна".

"Очевидно, що це значна ескалація з боку Ірану, важлива подія, і не менш важливо, що ми змогли підійти разом з Ізраїлем і створити ситуацію, в якій ніхто не загинув під час цієї атаки, наскільки нам відомо наразі", - сказав він.

Тим часом Пентагон не виключив нової атаки Ірану на Ізраїль.

Міністр оборони Великої Британії Джон Хілі повідомив, що британські військові також допомогли Ізраїлю відбити ракетну атаку. За його словами, британські війська "зіграли свою роль у спробах запобігти подальшій ескалації на Близькому Сході". Втім, він не повідомив подробиць участі Великобританії.

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що Європейський Союз засуджує атаку Ірану.

"Ми знову підтверджуємо нашу відданість безпеці Ізраїлю. Цей цикл атак може підживити неконтрольована регіональна ескалація. Ми закликаємо всі сторони до максимальної стриманості", - написав Боррель у соцмережі Х (Twitter).

Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанізі засудив ракетний удар Тегерану та закликав до деескалації.

"Ми дуже стурбовані діями Ірану, тому ми засуджуємо їх. Це добре, що здається, що оборона Ізраїлю за підтримки Сполучених Штатів забезпечила відсутність втрат серед цивільного населення, здається, на цьому етапі", - сказав Албанізі та додав, що Ізраїль має право захищатися.

Не обійшлося і без інцидентів біля посольств. Так, данська поліція заявила сьогодні вранці, що розслідує два вибухи в безпосередній близькості від посольства Ізраїлю на північній околиці Копенгагена. Про постраждалих повідомлень не надходило.

"Очевидно, що посольство Ізраїлю знаходиться в безпосередній близькості, і це також кут, з якого ми дивимося", - сказав Reuters представник поліції Копенгагена.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав Іран і "Хезболлу" негайно припинити атаки на Ізраїль і попередив, що Іран ризикує "підпалити" весь регіон.

Натомість президент Франції Емманюель Макрон закликав Ізраїль зупинити операцію в Лівані, а усі сторони на Близькому Сході - "проявити максимальну стриманість".

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган взагалі висловив занепокоєння, що Ізраїль нібито потенційно може "напасти" на його країну.

Відомо, що Рада Безпеки ООН сьогодні проведе екстрене засідання щодо ситуації на Близькому Сході.

Ескалація на Близькому Сході

Ситуація на Близькому Сході різко загострилася ще 7 жовтня 2023 року. Тоді ХАМАС здійснив масштабну атаку на Ізраїль. Після того, як ізраїльська армія відбила вторгнення терористів, вона вже кілька місяців проводить військову операцію в Газі, а напередодні уперше з другої Ліванської війни 2006 року ЦАХАЛ розпочав наземну операцію на території Лівану під назвою "Північні стріли".

Цьому передувала серія великих атак на "Хезболлу". Внаслідок якої було ліквідовано низку топ-ватажків терористичного угрупування, а під час масового підриву пейджерів і рацій тисячі причетних до організації загинули або були скалічені.

Мета наземної операції, як пояснили в ЦАХАЛ, знищити інфраструктуру "Хезболли" на півдні Лівану, яка загрожує прикордонним поселенням Ізраїлю. Район на півночі країни був оголошений "закритою військовою зоною".

Як писало Times of Israel, вже після початку наземної операції ліванські військові відійшли від кордону на 5 км. Ізраїль зазначив, що операція має обмежений характер і рейди здійснюються проти цілей "Хезболли".

Детальніше про це читайте в матеріалі РБК-Україна "Північні стріли". Чому Ізраїль розпочав наземну операцію в Лівані та яка мета".