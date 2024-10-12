Израиль сузил круг целей для ответа на атаку Ирана, - NBC

Обострение между Ираном и Израилем

В сентябре Израиль, уже год находящийся в состоянии войны, начал наносить удары по объектам террористической организации "Хезболла" в Ливане. В частности, израильским войскам удалось ликвидировать предводителя "Хезболлы", а позже - и его преемника.

Иран, поддерживающий "Хезболлу", ответил на убийство предводителя организации масштабной ракетной атакой на Израиль. Так, Иран выпустил по Израилю почти две сотни баллистических ракет.

Израильский министр обороны Йоав Галант пообещал "смертоносный, точный и неожиданный" ответ на атаку Ирана.

В СМИ были слухи о том, что целями ответа Израиля могут стать ядерные объекты Ирана. Но американский президент Джо Байден дал ясно понять, что США не одобрят таких ударов.

Больше о том, что известно о возможном ответе Израиля на иранскую атаку, - читайте в материале РБК-Украина.

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