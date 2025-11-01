Ізраїль звинуватив ХАМАС у обмані з тілами загиблих заручників

В Ізраїлі звинуватили терористичне угруповання ХАМАС у спробі обману після того, як з'ясувалося, що рештки трьох людей, які передали бойовики в рамках мирної угоди, не належать заручникам.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP News.
Зазначається, що тіла трьох людей, які ХАМАС передав представникам Червоного Хреста в Газі, не належать ізраїльським заручникам, які загинули в полоні терористів. Відповідну заяву 1 листопада зробили в Ізраїлі.
31 жовтня Ізраїль передав ХАМАС 30 тіл загиблих палестинців, а до цього на початку тижня бойовики передали ізраїльтянам тіла двох загиблих заручників. Загалом було передано 17 тіл заручників в обмін на 225 тіл палестинців.
Проте 1 листопада в офісі прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху заявили, що з переданих бойовиками тіл щонайменше три не належать жодним заручникам. Хто ці люди - поки що незрозуміло.
Бойовики ХАМАС зі свого боку заявили, що 31 жовтня нібито пропонували Ізраїлю передати зразки, зібрані з неідентифікованих тіл. Проте Ізраїль відмовився та попросив передати рештки, щоб дослідити їх.
"Ми передали тіла, щоб зупинити претензії Ізраїлю", - заявили представники ХАМАС.
Також ХАМАС виправдовується тим, що представники так званого "міністерства охорони здоров'я" в Секторі Гази не мають доступу до наборів визначення ДНК. А без них неможливо точно встановити, кому саме належить те, або інше тіло.
Нагадаємо, що 13 жовтня президент США Дональд Трамп підписав із трьома лідерами близькосхідних країн мирну угоду щодо Сектора Газа. В рамках угоди бойовики ХАМАС зобов'язалися відпустити усіх заручників, які перебували у їхньому полоні з 2023 року.
Також ХАМАС зобов'язався передати Ізраїлю тіла заручників, які загинули в полоні. Загалом було відомо про щонайменше 28 загиблих заручників, вважалося, що вдалося повернути вже 17 тіл. Кожне тіло заручника бойовики ХАМАС міняють на 15 тіл бойовиків-палестинців, ліквідованих 7 жовтня 2023 року, або пізніше.