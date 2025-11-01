RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Израиль обвинил ХАМАС в обмане с телами погибших заложников

Иллюстративное фото: боевики ХАМАС в Секторе Газа (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В Израиле обвинили террористическую группировку ХАМАС в попытке обмана после того, как выяснилось, что останки трех человек, которые передали боевики в рамках мирного соглашения, не принадлежат заложникам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP News.

Отмечается, что тела трех человек, которые ХАМАС передал представителям Красного Креста в Газе, не принадлежат израильским заложникам, погибшим в плену террористов. Соответствующее заявление 1 ноября сделали в Израиле.

31 октября Израиль передал ХАМАС 30 тел погибших палестинцев, а до этого в начале недели боевики передали израильтянам тела двух погибших заложников. Всего было передано 17 тел заложников в обмен на 225 тел палестинцев.

Однако 1 ноября в офисе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявили, что из переданных боевиками тел по меньшей мере три не принадлежат никаким заложникам. Кто эти люди - пока непонятно.

Боевики ХАМАС со своей стороны заявили, что 31 октября якобы предлагали Израилю передать образцы, собранные с неидентифицированных тел. Однако Израиль отказался и попросил передать останки, чтобы исследовать их.

"Мы передали тела, чтобы остановить претензии Израиля", - заявили представители ХАМАС.

Также ХАМАС оправдывается тем, что представители так называемого "министерства здравоохранения" в Секторе Газа не имеют доступа к наборам определения ДНК. А без них невозможно точно установить, кому именно принадлежит то, или иное тело.

 

Мирное соглашение и обмен телами

Напомним, что 13 октября президент США Дональд Трамп подписал с тремя лидерами ближневосточных стран мирное соглашение по Сектору Газа. В рамках соглашения боевики ХАМАС обязались отпустить всех заложников, которые находились в их плену с 2023 года.

Также ХАМАС обязался передать Израилю тела заложников, погибших в плену. Всего было известно о по меньшей мере 28 погибших заложниках, считалось, что удалось вернуть уже 17 тел. Каждое тело заложника боевики ХАМАС меняют на 15 тел боевиков-палестинцев, ликвидированных 7 октября 2023 года, или позже.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХАМАССектор ГазаИзраиль