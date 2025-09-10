Ізраїль знову завдав удару по хуситах в Ємені: вибухи пролунали у столиці

Ізраїль знову завдав удару по столиці Ємену, місту Сана, яке контролюють бойовики проіранського угруповання "Ансар Аллах" (хусити). Під ударом були місця розташування таборів хуситських бойовиків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel .

В офіційному релізі Армії оборони Ізраїлю (АОІ) сказано, що удару завдали по таборах з бойовиками, штаб-квартирі хуситських пропагандистів та паливному складу в Сані та районі Аль-Джауф на північ від столиці.

"Штаб пропаганди... відповідає за поширення підбурювання та пропагандистських повідомлень у ЗМІ, включаючи промови лідера Абдул-Маліка та заяви речника Ях'ї Сарі... Під час війни штаб очолював пропаганду та психологічний терор режиму", - сказано у повідомленні.

В операції брали участь 10 літаків, які скинули понад 30 бомб на 15 хуситських цілей. Попри заяви хуситів про "відбиття атаки", в мережі зявилися відеозаписи та фото, які демонструють ураження низки об'єктів.

Удар також прокоментував міністр оборони Ізраїль Кац. За його словами, було знищено табори хуситів, де було зібрано чималі сили бойовиків.