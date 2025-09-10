ua en ru
Израиль снова нанес удар по хуситам в Йемене: взрывы прогремели в столице

Йемен, Среда 10 сентября 2025 18:24
Израиль снова нанес удар по хуситам в Йемене: взрывы прогремели в столице Иллюстративное фото: удар нанесли 10 израильских самолетов (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Израиль вновь нанес удар по столице Йемена, городу Сана, который контролируют боевики проиранской группировки "Ансар Аллах" (хуситы). Под ударом были места расположения лагерей хуситских боевиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel.

В официальном релизе Армии обороны Израиля (АОИ) сказано, что удар нанесли по лагерям с боевиками, штаб-квартире хуситских пропагандистов и топливному складу в Сане и районе Аль-Джауф к северу от столицы.

"Штаб пропаганды... отвечает за распространение подстрекательства и пропагандистских сообщений в СМИ, включая речи лидера Абдул-Малика и заявления спикера Яхьи Сари... Во время войны штаб возглавлял пропаганду и психологический террор режима", - сказано в сообщении.

В операции участвовали 10 самолетов, которые сбросили более 30 бомб на 15 хуситских целей. Несмотря на заявления хуситов об "отражении атаки", в сети появились видеозаписи и фото, которые демонстрируют поражение ряда объектов.

Удар также прокомментировал министр обороны Израиля Кац. По его словам, были уничтожены лагеря хуситов, где были собраны немалые силы боевиков.

"Армия обороны Израиля только что нанесла удары по Сане и другим местам по всему Йемену, ударив по военным лагерям, где находятся хуситские оперативники, включая пропагандистский аппарат хуситов... Длинная рука Государства Израиль достигнет и нанесет удар по терроризму, где бы он ни находился и откуда бы ни возникала угроза для наших граждан", - заявил он.

Отметим, что 28 августа военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по позициям хуситов в столице Йемена Сане во время речи их лидера Абдул-Малика аль-Хуси. До этого днем 24 августа израильская авиация нанесла удар по столице Йемена, городу Сана. Мишенью были объекты, принадлежащие хуситам.

Израиль Йемен
