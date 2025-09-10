Израиль снова нанес удар по хуситам в Йемене: взрывы прогремели в столице

Израиль вновь нанес удар по столице Йемена, городу Сана, который контролируют боевики проиранской группировки "Ансар Аллах" (хуситы). Под ударом были места расположения лагерей хуситских боевиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel .

В официальном релизе Армии обороны Израиля (АОИ) сказано, что удар нанесли по лагерям с боевиками, штаб-квартире хуситских пропагандистов и топливному складу в Сане и районе Аль-Джауф к северу от столицы.

"Штаб пропаганды... отвечает за распространение подстрекательства и пропагандистских сообщений в СМИ, включая речи лидера Абдул-Малика и заявления спикера Яхьи Сари... Во время войны штаб возглавлял пропаганду и психологический террор режима", - сказано в сообщении.

В операции участвовали 10 самолетов, которые сбросили более 30 бомб на 15 хуситских целей. Несмотря на заявления хуситов об "отражении атаки", в сети появились видеозаписи и фото, которые демонстрируют поражение ряда объектов.

Удар также прокомментировал министр обороны Израиля Кац. По его словам, были уничтожены лагеря хуситов, где были собраны немалые силы боевиков.