Ізраїль знищив тисячі установок "Хезболли" на півдні Лівану

Останні ізраїльські удари були нанесені після того, як вдень у суботу винищувачі завдали ударів по близько 180 цілях на півдні Лівану. Вони знищили тисячі стволів ракетних установок, підготовлених для атак на Ізраїль.

Водночас, офіційні особи запровадили нові обмеження для жителів Хайфи та північних районів Ізраїлю, адже країна готується до ймовірного широкомасштабного нападу ліванських терористів у найближчі години, після важких ударів внаслідок численних атак за останні дні.

Прес-секретар ЦАХАЛу, контр-адмірал Даніель Хагарі заявив, що в суботу з Лівану було випущено близько 100 ракет по північному Ізраїлю.

Прильоти по території Лівану можна побачити на цьому відео:

На тлі бойових дій прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу в суботу ввечері провів консультації з міністрами та вищими посадовими особами оборонного відомства з питань безпеки.

Хагарі сказав, що можуть бути додаткові зміни в керівних принципах залежно від розвитку подій, і попередив, що ракети можуть бути запущені по Ізраїлю в найближчі години.

"Якщо будуть якісь подальші зміни, вночі чи завтра, ми негайно оновимо. Цілком можливо, що в найближчі терміни по Ізраїлю можуть бути запущені ракети та інші загрози. Ми просимо вас дотримуватися вказівок Командування тилу", - сказав він.

Approx. 180 Hezbollah targets and thousands of launcher barrels, ready for immediate use against Israeli civilians, were dismantled by a number of strikes in southern Lebanon.



The IDF will continue operating to dismantle and degrade Hezbollah's capabilities and terrorist… pic.twitter.com/lWyQNoydII