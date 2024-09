Израиль уничтожил тысячи установок "Хезболлы" на юге Ливана

Последние израильские удары были нанесены после того, как днем в субботу истребители нанесли удары по около 180 целям на юге Ливана. Они уничтожили тысячи стволов ракетных установок, подготовленных для атак на Израиль.

Тем временем официальные лица ввели новые ограничения для жителей Хайфы и северных районов Израиля, поскольку страна готовится к вероятному широкомасштабному нападению ливанских террористов в ближайшие часы, после тяжелых ударов в результате многочисленных атак за последние дни.

Пресс-секретарь ЦАХАЛа, контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что в субботу из Ливана было выпущено около 100 ракет по северному Израилю.

Прилеты по территории Ливана можно увидеть на этом видео:

На фоне боевых действий премьер-министр Биньямин Нетаньяху в субботу вечером провел консультации с министрами и высшими должностными лицами оборонного ведомства по вопросам безопасности.

Хагари сказал, что могут быть дополнительные изменения в руководящих принципах в зависимости от развития событий, и предупредил, что ракеты могут быть запущены по Израилю в ближайшие часы.

"Если будут какие-то дальнейшие изменения, ночью или завтра, мы немедленно обновим. Вполне возможно, что в ближайшие сроки по Израилю могут быть запущены ракеты и другие угрозы. Мы просим вас следовать указаниям Командования тыла", - сказал он.

Approx. 180 Hezbollah targets and thousands of launcher barrels, ready for immediate use against Israeli civilians, were dismantled by a number of strikes in southern Lebanon.



The IDF will continue operating to dismantle and degrade Hezbollah's capabilities and terrorist… pic.twitter.com/lWyQNoydII