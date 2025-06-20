Ізраїль знищив пускові установки балістичних ракет і командира військ Ірану

Ізраїль і Іран на межі війни?

Протистояння між Ізраїлем і Іраном стрімко загострилося минулого тижня. У ніч на 13 червня Ізраїль завдав потужних авіаударів по ядерних і військових об’єктах Ірану, заявивши, що це була вимушена відповідь на загрозу створення Тегераном ядерної зброї.

Наступної ночі Іран відповів масштабною атакою. Понад 150 ракет було випущено по території Ізраїлю. Ізраїль та Іран продовжують обмінюватися обстрілами.

На тлі ескалації США готуються до ймовірної військової операції проти Ірану, повідомив Bloomberg. За даними The Wall Street Journal, Дональд Трамп уже погодив план удару, однак вирішив тимчасово утриматися, щоб побачити подальші дії Ірану.

The Guardian повідомило, що президент США вагається, оскільки сумнівається в здатності американської зброї знищити ключовий ядерний об’єкт у Фордо.

У Білому домі кажуть, що Трамп "протягом двох тижнів" вирішить, чи втручатись у конфлікт Ірану та Ізраїлю.

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