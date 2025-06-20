Израиль уничтожил пусковые установки баллистических ракет и командира войск Ирана

Израиль и Иран на грани войны?

Противостояние между Израилем и Ираном стремительно обострилось на прошлой неделе. В ночь на 13 июня Израиль нанес мощные авиаудары по ядерным и военным объектам Ирана, заявив, что это был вынужденный ответ на угрозу создания Тегераном ядерного оружия.

Следующей ночью Иран ответил масштабной атакой. Более 150 ракет было выпущено по территории Израиля. Израиль и Иран продолжают обмениваться обстрелами.

На фоне эскалации США готовятся к возможной военной операции против Ирана, сообщил Bloomberg. По данным The Wall Street Journal, Дональд Трамп уже согласовал план удара, однако решил временно воздержаться, чтобы увидеть дальнейшие действия Ирана.

The Guardian сообщило, что президент США колеблется, поскольку сомневается в способности американского оружия уничтожить ключевой ядерный объект в Фордо.

В Белом доме говорят, что Трамп "в течение двух недель" решит, вмешиваться ли в конфликт Ирана и Израиля.

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