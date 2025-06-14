Ізраїль знищив наземну частину ядерного об'єкта в Натанзі, - глава МАГАТЕ

"Наземний завод, на якому Іран виробляв уран, який збагачено до 60%, було зруйновано", - повідомив він, виступаючи перед Радбезом.

За словами Гроссі, рівень радіації за межами об'єкта в Натанзі залишається без змін, а забруднення всередині "можна контролювати за допомогою відповідних захисних заходів".

Глава МАГАТЕ наголосив, що немає жодних ознак пошкоджень у підземних збагачувальних цехах у Натанзі, проте атаки на системи електропостачання могли пошкодити центрифуги.