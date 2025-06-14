Ізраїль знищив наземну частину ядерного об'єкта в Натанзі, - глава МАГАТЕ

Армія оборони Ізраїлю знищила наземну частину заводу зі збагачення урану в іранському Натанзі внаслідок удару, який було завдано 13 червня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаеля Гроссі на засіданні Ради Безпеки ООН.
"Наземний завод, на якому Іран виробляв уран, який збагачено до 60%, було зруйновано", - повідомив він, виступаючи перед Радбезом.
За словами Гроссі, рівень радіації за межами об'єкта в Натанзі залишається без змін, а забруднення всередині "можна контролювати за допомогою відповідних захисних заходів".
Глава МАГАТЕ наголосив, що немає жодних ознак пошкоджень у підземних збагачувальних цехах у Натанзі, проте атаки на системи електропостачання могли пошкодити центрифуги.
Нагадаємо, в ніч на 13 червня Ізраїль провів операцію "Левовий народ", під час якої авіація завдала ударів по військових і ядерних об'єктах Ірану.
Під удар, серед іншого, потрапив об'єкт збагачення урану в місті Натанз. За даними Армії оборони Ізраїлю, завод протягом багатьох років працював над досягненням ядерної збройової спроможності та містить інфраструктуру, що необхідна для збагачення урану до військового рівня.
Щонайменше 20 іранських високопоставлених командирів було ліквідовано під час операції. За попередніми підрахунками, атаковано понад 100 цілей, знищено десятки військових об'єктів.
Крім того, вдень ізраїльська авіація завдала ударів по стратегічних об'єктах Ірану, зокрема, по підземному ядерному комплексу Фордо.
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