Израиль уничтожил наземную часть ядерного объекта в Натанзе, - глава МАГАТЭ

Атака Израиля по Ирану 13 июня

Напомним, в ночь на 13 июня Изаиль провел операцию "Львиный народ", входе которой авиация нанесла удары по военным и ядерным объектам Ирана.

Под удар, среди прочего, попал объект обогащения урана в городе Натанз. По данным Армии обороны Израиля, завод в течение многих лет работал над достижением ядерной оружейной способности и содержит инфраструктуру, необходимую для обогащения урана до военного уровня.

Как минимум 20 иранских высокопоставленных командиров были ликвидированы в ходе операции. По предварительным подсчетам, атаковано более 100 целей, уничтожены десятки военных объектов.

Кроме того, днем израильская авиация нанесла удары по стратегическим объектам Ирана, в том числе, по подземному ядерному комплексу Фордо.

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