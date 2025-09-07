ua en ru
Ізраїль готовий скасувати наступ на Газу: названо головну умову

Неділя 07 вересня 2025 02:04
Ізраїль готовий скасувати наступ на Газу: названо головну умову Ілюстративне фото: військовослужбовець Армії оборони Ізраїлю (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Ізраїль готовий відмовитися від наступу на місто Газа в обмін на угоду про припинення війни та звільнення заручників із ХАМАС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Зазначається, що така заява пролунала у відповідь на інформацію в ізраїльських ЗМІ про те, що США, Катар і Єгипет готуються запропонувати повну угоду, яка дозволить повернути всіх заручників додому.

Інформація пролунала після того як уряд Нетаньягу заявив, що більше не буде розглядати часткові угоди.

Раніше угруповання ХАМАС заявило про готовність до будь-якої угоди, що покладе край війні, а також до повного виведення ізраїльських військ, безперешкодного доступу до гуманітарної допомоги та інших вимог.

Нова операція в Секторі Газа

20 серпня Міноборони Ізраїлю затвердило план операції з захоплення міста Газа під назвою "Колісниця Гідеона II". В операції беруть участь п'яти дивізій Армії оборони Ізраїлю та десятків тисяч військовослужбовців. Її завдання - повністю знищити ХАМАС.

Невдовзі прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу затвердив плани з захоплення Гази та перезапуск переговорів із угрупованням ХАМАС.

За даними ЗМІ, Ізраїль припинить скидати гуманітарну допомогу населенню анклаву напередодні наступу на місто Газа.

