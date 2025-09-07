Ізраїль готовий скасувати наступ на Газу: названо головну умову

Ізраїль готовий відмовитися від наступу на місто Газа в обмін на угоду про припинення війни та звільнення заручників із ХАМАС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Зазначається, що така заява пролунала у відповідь на інформацію в ізраїльських ЗМІ про те, що США, Катар і Єгипет готуються запропонувати повну угоду, яка дозволить повернути всіх заручників додому.

Інформація пролунала після того як уряд Нетаньягу заявив, що більше не буде розглядати часткові угоди.

Раніше угруповання ХАМАС заявило про готовність до будь-якої угоди, що покладе край війні, а також до повного виведення ізраїльських військ, безперешкодного доступу до гуманітарної допомоги та інших вимог.