Ізраїль зміцнить кордони, аби не дати іншим "вступити у війну", - Нетаньяху

Під час засідання Кабінету міністрів, Нетаньяху заявив, що Ізраїль від сьогодні перебуває у стані війні. Також він озвучив ключові кроки країни:

очищення країни від ворожих сил, які проникли на її територію, відновлення безпеки та спокою в громадах, які зазнали нападу;

стягнути з ворога величезну ціну, в тому числі й в секторі Гази;

зміцнити інші фронти, щоб "не міг помилково приєднатися до цієї війни".

Наслідки атаки ХАМАСу на Ізраїль

Як пише Sky News, в Ізраїлі, внаслідок атаки терористів, згідно з даними місцевих ЗМІ, щонайменше загинули 40 ізраїльтян. Зокрема 740 отримали поранення. Водночас згідно з офіційними даними - 22 загиблих й 545 поранених.

В Секторі Гази, згідно з даними Alhadath, під час контртерористичної операції Ізраїля, було вбито близько 150 людей, більше 1600 отримали поранення.

Ранковий напад ХАМАСу на Ізраїль

Зранку терористи ХАМАСу атакували Ізраїль. Після масштабного ракетного обстрілу по країні, бойовики зайшли на територію Сдероту - невеличкого міста в Південному окрузі.

Прем'єр-міністр Ізраїля Беньямін Нетаньяху заявив про те, що його країна перебуває у "стані війни", а Збройні сили оголосили контртерористичну операцію "Залізні мечі".

Усі подробиці ранкового нападу ХАМАСу на Ізраїль в режимі онлайн можна прочитати в матеріалі РБК-Україна.

Реакцію України й світу на події в Ізраїлі можна дізнатись за посиланням.