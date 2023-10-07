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Израиль укрепит границы, чтобы не дать другим "вступить в войну", - Нетаньяху

Фото: военные Израиля (flickr.com/idfonline)
Автор: Сергей Пышкин

Израиль укрепит границы, чтобы не дать другим странам "совершить ошибку и вступить в войну".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, которого цитирует Sky News.

Во время заседания Кабинета министров, Нетаньяху заявил, что Израиль с сегодняшнего дня находится в состоянии войны. Также он озвучил ключевые шаги страны: 

  • очищение страны от вражеских сил, которые проникли на ее территорию, восстановление безопасности и спокойствия в общинах, подвергшихся нападению; 
  • взыскать с врага огромную цену, в том числе и в секторе Газа; 
  • укрепить другие фронты, чтобы "не мог по ошибке присоединиться к этой войне".

Последствия атаки ХАМАСа на Израиль

Как пишет Sky News, в Израиле, в результате атаки террористов, согласно данным местных СМИ, по меньшей мере погибли 40 израильтян. В том числе 740 получили ранения. В то же время согласно официальным данным - 22 погибших и 545 раненых.

В Секторе Газы, согласно данным Alhadath, во время контртеррористической операции Израиля было убито около 150 человек, более 1600 получили ранения.

Утреннее нападение ХАМАСа на Израиль

Утром террористы ХАМАСа атаковали Израиль. После масштабных ракетных обстрелов по стране, боевики зашли на территорию Сдерота - небольшого города в Южном округе.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о том, что его страна находится в "состоянии войны", а вооруженные силы объявили контртеррористическую операцию "Железные мечи".

Все подробности утреннего нападения ХАМАСа на Израиль в режиме онлайн можно прочитать в материале РБК-Украина.

Реакцию Украины и мира на события в Израиле можно узнать по ссылке.

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Израиль