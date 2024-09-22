Ізраїль зазнав масованого обстрілу з боку ліванської "Хезболли", сталися пожежі

У заяві ізраїльського військового відомства вказується, що сирени про загрозу ворожих атак лунали у період між 6:24 та 6:32 та між 6:52 та 07:00 за місцевим часом "у численних районах на півночі Ізраїлю".

У ЦАХАЛ розповіли, що було виявлено близько 85 снарядів, що перелетіли з Лівану на ізраїльську територію.

"Деякі зі снарядів були перехоплені, а снаряди, що впали, були виявлені в районах Кір'ят-Бялик, Цур-Шалом і Морешет", - йдеться в заяві ізраїльських військових.

На місцях числених пожеж у цьому районі працюють вогнеборці та представники рятувальних служб.

Крім того, передали у ЦАХАЛ, під ранок у районі Ізреельської долини було виявлено "близько 20 снарядів, що перелетіли з Лівану". Військові додали, що більшість з них були перехоплені внаслідок роботи ППО, а решта "впала на відкриту місцевість". Даних про постраждалих не надходили.

Додамо, в мережі були оприлюднені кадри про пожежі в Ізраїлю через сьогоднішній обстріл.

Зазначимо, між тим у службі швидкої допомоги розповіли, що троє людей отримали осколкові поранення в результаті падіння ракети в Кір'ят-Бялік поблизу Хайфи, повідомляє Times of Israel.

Серед постраждалих - чоловік 70 років у стані середньої тяжкості, ще один чоловік 70 років і 16-річна дівчина отримали легкі травми. Вони були доставлені до лікарні у Хайфі.

За атаку відповідальна "Хезболла"

Між тим, пише Reuters, відповідальність за обстріл взяло на себе радикальне угруповання "Хезболла", що діє у Лівані. Бойовики у своєму Telegram-каналі написали, що атакували ізраїльський військово-промисловий комплекс у місті Хайфа.

Крім того, терористи пояснили даний обстріл своєю "відповіддю" на нещодавню серію вибухів пейджерів та інших засобів зв'язку.

Як передає Times of Israel, також "Хезболла" стверджувала, що націлилася на об'єкт оборонної фірми Rafael в районі Хайфи, що розташоване більш ніж за 15 кілометрів на захід від Морешет.

Що передувало

Раніше повідомлялося, що 21 вересня Ізраїль атакував об'єкти угрупування "Хезболли" в Лівану, а бойовики у відповідь випустили ракети по Ізраїлю. За даними ЦАХАЛ, терористи випустили близько 25 ракет.

У ніч проти 22 вересня речник Армії оборони Ізраїлю Даніель Хагарі розповів, що ЦАХАЛ атакувала військові об'єкти "Хезболла" на півдні Лівану. Й були знищені тисячі установок терористів, якими вони планували обстрілювати ізраїльськк територію.

А пізніше у ЦАХАЛ уточнили, що впродовж дня 21 вересня військові уразили близько 290 цілей, зокрема тисячі стволів ракетних установок і додаткову терористичну інфраструктуру.

Також нагадаємо, 17 та 18 вересня у Лівані вибухнули сотні пейджерів, телефонів, гаджетів та інших пристроїв у причетних до "Хезболли" людей. За даними ЗМІ, вибухівку заклали співробітники ізраїльської спецслужби "Моссад".