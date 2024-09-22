Израиль подвергся массированному обстрелу со стороны ливанской "Хезболлы", произошли пожары

В заявлении израильского военного ведомства указывается, что сирены об угрозе вражеских атак звучали в период между 6:24 и 6:32 и между 6:52 и 07:00 по местному времени "в многочисленных районах на севере Израиля".

В ЦАХАЛ рассказали, что было обнаружено около 85 снарядов, перелетевших из Ливана на израильскую территорию.

"Некоторые из снарядов были перехвачены, а упавшие снаряды были обнаружены в районах Кирьят-Бялык, Цур-Шалом и Морешет", - говорится в заявлении израильских военных.

На местах многочисленных пожаров в этом районе работают пожарные и представители спасательных служб.

Кроме того, передали в ЦАХАЛ, под утро в районе Изреэльской долины было обнаружено "около 20 перелетевших из Ливана снарядов". Военные добавили, что большинство из них были перехвачены в результате работы ПВО, а остальные "упали на открытую местность". Данные о пострадавших не поступали.

Добавим, в сети были обнародованы кадры о пожарах в Израиле из-за сегодняшних обстрелов.

Отметим, между тем в службе скорой помощи рассказали, что три человека получили осколочные ранения в результате падения ракеты в Кирьят-Бялик близ Хайфы, сообщает Times of Israel.

Среди пострадавших - мужчина 70 лет в состоянии средней тяжести, еще один мужчина 70 лет и 16-летняя девушка получили легкие травмы. Они были доставлены в больницу в Хайфе.

За атаку ответственна "Хезболла"

Между тем, пишет Reuters, ответственность за обстрел взяла на себя действующая в Ливане радикальная группировка "Хезболла". Боевики в своем Telegram-канале написали, что атаковали израильский военно-промышленный комплекс в городе Хайфа.

Кроме того, террористы объяснили данный обстрел своим "ответом" на недавнюю серию взрывов пейджеров и других средств связи.

Как передает Times of Israel, также "Хезболла" утверждала, что нацелилась на объект оборонной фирмы Rafael в районе Хайфы, расположенном более чем в 15 километрах к западу от Морешет.

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