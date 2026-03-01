Ізраїль заявив про повну ліквідацію керівництва іранської "осі терору"

Ізраїль заявив, що внаслідок дводенних ударів по Ірану було ліквідоване все вище керівництво Ірану, в тому числі сам аятола Алі Хаменеї та його найближче оточення. Також до цього ліквідували керівників іранських "проксі"-організацій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Армії оборони Ізраїлю.
"Після ліквідації Верховного лідера іранського терористичного режиму: Армія оборони Ізраїлю оголошує про ліквідацію всіх високопоставлених лідерів терористичних організацій на іранській осі терору", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що ізраїльські ВПС ліквідували верховного лідера Ірану Алі Хаменеї. До цього було ліквідовано керівників проіранських терористичних організацій:
"Протягом десятиліть ці високопосадовці діяли, щоб знищити Державу Ізраїль. У рамках цієї діяльності вони сприяли жорстокій різанині 7 жовтня, а також десяткам інших терористичних атак проти Держави Ізраїль та її мешканців", - зазначили в АОІ.
Також було опубліковано інфографіку зі вказанням знищених іранських високопосадовців та їхніх "проксі".
Нагадаємо, що 28 лютого в результаті серії точних ударів США та Ізраїлю в Ірані було ліквідовано верховного лідера Алі Хаменеї, міністра оборони та керівника Генштабу. Також загинула низка інших високопосадовців.
Президент США Дональд Трамп ввечері 1 березня заявив, що внаслідок удару по Ірану, Тегеран в одну мить втратив "одразу 48 чиновників". Щоправда, він не назвав, що саме це були за чиновники.