Ізраїль заявив про повну ліквідацію керівництва іранської "осі терору"

"Після ліквідації Верховного лідера іранського терористичного режиму: Армія оборони Ізраїлю оголошує про ліквідацію всіх високопоставлених лідерів терористичних організацій на іранській осі терору", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що ізраїльські ВПС ліквідували верховного лідера Ірану Алі Хаменеї. До цього було ліквідовано керівників проіранських терористичних організацій:

Хасана Насраллу, лідера терористичної організації "Хезболла";

Ях'ю Сінвара, лідера терористичної організації ХАМАС

Мохаммеда Дейфа, командира військового крила ХАМАС

Мухаммеда аль-Гамарі, начальника Генерального штабу хуситів

високопосадовців іранського режиму - Голама Алі Рашида, командира центрального штабу Хатам-аль-Анбія, Мохаммеда Багері, начальника штабу Збройних сил Ірану, та Хоссейна Саламі, командира Корпусу вартових ісламської революції, та інших.

"Протягом десятиліть ці високопосадовці діяли, щоб знищити Державу Ізраїль. У рамках цієї діяльності вони сприяли жорстокій різанині 7 жовтня, а також десяткам інших терористичних атак проти Держави Ізраїль та її мешканців", - зазначили в АОІ.

Також було опубліковано інфографіку зі вказанням знищених іранських високопосадовців та їхніх "проксі".

Фото: Армія оборони Ізраїлю