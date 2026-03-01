UA

Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Ізраїль заявив про повну ліквідацію керівництва іранської "осі терору"

Ілюстративне фото: авіаудари Ізраїлю ліквідували вищих керівників Ірану та його "проксі" (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Ізраїль заявив, що внаслідок дводенних ударів по Ірану було ліквідоване все вище керівництво Ірану, в тому числі сам аятола Алі Хаменеї та його найближче оточення. Також до цього ліквідували керівників іранських "проксі"-організацій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Армії оборони Ізраїлю.

Читайте також: Кінець епохи Хаменеї: в Ірані терміново призначили нового лідера

"Після ліквідації Верховного лідера іранського терористичного режиму: Армія оборони Ізраїлю оголошує про ліквідацію всіх високопоставлених лідерів терористичних організацій на іранській осі терору", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що ізраїльські ВПС ліквідували верховного лідера Ірану Алі Хаменеї. До цього було ліквідовано керівників проіранських терористичних організацій:

  • Хасана Насраллу, лідера терористичної організації "Хезболла";
  • Ях'ю Сінвара, лідера терористичної організації ХАМАС
  • Мохаммеда Дейфа, командира військового крила ХАМАС
  • Мухаммеда аль-Гамарі, начальника Генерального штабу хуситів
  • високопосадовців іранського режиму - Голама Алі Рашида, командира центрального штабу Хатам-аль-Анбія, Мохаммеда Багері, начальника штабу Збройних сил Ірану, та Хоссейна Саламі, командира Корпусу вартових ісламської революції, та інших.

"Протягом десятиліть ці високопосадовці діяли, щоб знищити Державу Ізраїль. У рамках цієї діяльності вони сприяли жорстокій різанині 7 жовтня, а також десяткам інших терористичних атак проти Держави Ізраїль та її мешканців", - зазначили в АОІ.

Також було опубліковано інфографіку зі вказанням знищених іранських високопосадовців та їхніх "проксі".

Фото: Армія оборони Ізраїлю

Нагадаємо, що 28 лютого в результаті серії точних ударів США та Ізраїлю в Ірані було ліквідовано верховного лідера Алі Хаменеї, міністра оборони та керівника Генштабу. Також загинула низка інших високопосадовців.

Президент США Дональд Трамп ввечері 1 березня заявив, що внаслідок удару по Ірану, Тегеран в одну мить втратив "одразу 48 чиновників". Щоправда, він не назвав, що саме це були за чиновники.

ІранІзраїль