Трамп скептично ставиться до втягування США у війну Ірану й Ізраїля, - CNN

Президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп скептично ставиться до втягування його країни у боротьбу між Іраном та Ізраїлем, оскільки відповідний крок може призвести до розширення конфлікту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

У команді Білого дому стверджують, що втягнення Штатів у конфлікт між Іраном та Ізраїлем може призвести до розширення конфлікту за межі нинішніх воюючих країн й привести до виснажливої війни без кінця та чіткої кінцевої мети.

"Якщо і є якийсь урок початку 21 століття, то це те, що воєнні цілі та аналізи Близького Сходу, розроблені у Вашингтоні, майже завжди виявляються катастрофічно помилковими", - пише CNN.

У тому ж числі втручання США може:

посилити напругу в політичній базі Трампа;

зруйнувати принцип "Америка понад усе".

"Нове покоління лідерів долає давні конфлікти та втомлені розбіжності минулого і створює майбутнє, де Близький Схід визначається торгівлею, а не хаосом; де він експортує технології, а не тероризм; і де люди різних націй, релігій та віросповідань будують міста разом, а не бомбардують одне одного", - заявив голова Білого дому під час травневого візиту до Саудівської Аравії.

Втручання США у війну є несумісним зі словами Трампа, попри можливі заклики, що Вашингтон має унікальну можливість викорінити шлях Ірану до ядерної зброї.

США можуть не мати іншого вибору

За словами колишнього віцепрезидента США Майка Пенса, якщо Ізраїль не зможе переконати Іран піти на значні поступки під час переговорів з Вашингтоном щодо припинення ядерної програми - Штатами доведеться приєднатися до конфлікту.

Сенатор Ліндсі Грем, своєю чергою, заявляв, що найгіршим результатом війни Ізраїля та Ірану буде збереження Тегераном ядерного потенціалу.