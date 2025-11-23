Ізраїль заявив про ліквідацію керівника генштабу "Хезболли" у Лівані

Зазначається, що Хайтам Алі Табатабаї, який фактично командував "Хезболлою" після ліквідації більшості керівників угруповання, був ліквідований 23 листопада внаслідок авіаудару в південних передмістях Бейрута, столиці Лівану.

Табатабаї з 2016 року перебуває у розшуку в США, за його голову обіцяно п'ять мільйонів доларів. Він був уродженцем Лівану, терорист з багаторічним стажем: так, раніше бойовик керував елітними силами "Радуан" угруповання "Хезболла" - підрозділом, який повинен був вторгнутися до Ізраїлю.

Ізраїль вже намагався ліквідувати Табатабаї у 2015 році на півдні Сирії. Але тоді замість нього вбили Джихада Мугніє, син Імада Мугніє, високопоставленого командира "Хезболли".

Наприкінці 2024 року, пише видання, Табатабаї фактично отримав підвищення до командувача силами "Хезболли", оскільки Ізраїль фізично ліквідував більшість вищих керівників угруповання.