Израиль заявил о ликвидации руководителя генштаба "Хезболлы" в Ливане

Израиль ликвидировал руководителя так называемого "генерального штаба" террористической группировки "Хезболла". Боевик был уничтожен авиаударом по территории Ливана.
Как пишет РБК-Украина, об этом сообщает Times of Israel.
Отмечается, что Хайтам Али Табатабаи, который фактически командовал "Хезболлой" после ликвидации большинства руководителей группировки, был ликвидирован 23 ноября в результате авиаудара в южныхпригородах Бейрута, столицы Ливана.
Табатабаи с 2016 года находится в розыске в США, за его голову обещано пять миллионов долларов. Он был уроженцем Ливана, террорист с многолетним стажем: так, ранее боевик руководил элитными силами "Радуан" группировки "Хезболла" - подразделением, которое должно было вторгнуться в Израиль.
Израиль уже пытался ликвидировать Табатабаи в 2015 году на юге Сирии. Но тогда вместо него убили Джихада Мугние, сына Имада Мугние, высокопоставленного командира "Хезболлы".
В конце 2024 года, пишет издание, Табатабаи фактически получил повышение до командующего силами "Хезболлы", поскольку Израиль физически ликвидировал большинство высших руководителей группировки.
Отметим, что Израиль и "Хезболла" находятся в длительном конфликте с начала 1980-х годов. Террористы базируются на территории Ливана, это приводит к вспышкам конфликтов и боевых действий. Последний раз, в 2024 году, "Хезболла" потерпела сокрушительный разгром и потеряла большинство руководства.
Однако несмотря на разгром группировки ЦАХАЛ наносит авиаудары по объектам террористов в Ливане. Например, в октябре этого года ЦАХАЛ ударила по объектам "Хезболлы" на территории Ливана. Целью стали лагерь для подготовки боевиков и объекты производства высокоточных ракет в долине Бекаа, а также военная инфраструктура.
Чуть ранее, в июле этого года, армия Израиля атаковала крупнейший завод "Хезболлы", где производят высокоточные ракеты. Он также был расположен на территории Ливана.