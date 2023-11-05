Ізраїль завдав удару у відповідь по військовій інфраструктурі "Хезболли" в Лівані

ЦАХАЛ завдав ударів по військовій інфраструктурі "Хезболла". Це є відповідь на запуски з території Лівану.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ЦАХАЛу.
"Авіація ЦАХАЛу завдала ударів по військовій інфраструктурі, що належить терористичній організації "Хезболла" у Лівані", - повідомили в ізраїльській армії.
Момент зняли на відео.
Армія оборони Ізраїлю повідомила, що увечері, 4 вересня, було зафіксовано кілька запусків із території Лівану в бік Ізраїлю. Ракети не впали на території країни.
Крім того, нещодавно по району Метули на півночі Ізраїлю було випущено протитанкові ракети. Про постраждалих не повідомлялося.
Ізраїльські сили зазнали ракетних обстрілів з боку бойовиків, які підтримували Іран. США розглядають можливість військової відповіді на випадок нападу "Хезболла" на Ізраїль.
ЦАХАЛ завдав авіаударів об'єктами "Хезболли" у Лівані у відповідь на пуски ракет у бік ізраїльської території вночі 30 жовтня.
Раніше, 23 жовтня армія оборони Ізраїлю масовано атакувала осередки "Хезболли" в Лівані і завдала ударів по "десятках об'єктів" ХАМАС у Секторі Газа.
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