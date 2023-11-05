Ізраїль завдав удару у відповідь по військовій інфраструктурі "Хезболли" в Лівані

"Авіація ЦАХАЛу завдала ударів по військовій інфраструктурі, що належить терористичній організації "Хезболла" у Лівані", - повідомили в ізраїльській армії.

Момент зняли на відео.

Армія оборони Ізраїлю повідомила, що увечері, 4 вересня, було зафіксовано кілька запусків із території Лівану в бік Ізраїлю. Ракети не впали на території країни.

Крім того, нещодавно по району Метули на півночі Ізраїлю було випущено протитанкові ракети. Про постраждалих не повідомлялося.

Війна Ізраїлю проти Лівану

Ізраїльські сили зазнали ракетних обстрілів з боку бойовиків, які підтримували Іран. США розглядають можливість військової відповіді на випадок нападу "Хезболла" на Ізраїль.

ЦАХАЛ завдав авіаударів об'єктами "Хезболли" у Лівані у відповідь на пуски ракет у бік ізраїльської території вночі 30 жовтня.

Раніше, 23 жовтня армія оборони Ізраїлю масовано атакувала осередки "Хезболли" в Лівані і завдала ударів по "десятках об'єктів" ХАМАС у Секторі Газа.