Израиль нанес ответный удар по военной инфраструктуре "Хезболлы" в Ливане

ЦАХАЛ нанес удары по военной инфраструктуре "Хезболла". Это ответ на запуски с территории Ливана.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ЦАХАЛа.
"Авиация ЦАХАЛа нанесла удары по военной инфраструктуре, принадлежащей террористической организации "Хезболла" в Ливане", - сообщили в израильской армии.
Момент засняли на видео.
Армия обороны Израиля сообщила, что вечером, 4 сентября, было зафиксировано несколько запусков с территории Ливана в сторону Израиля. Ракеты не упали на территории страны.
Кроме того, недавно по району Метулы на севере Израиля были выпущены противотанковые ракеты. О пострадавших не сообщалось.
Израильские силы подверглись ракетным обстрелам со стороны боевиков, поддерживаемых Ираном. США рассматривают возможность военного ответа на случай нападения "Хезболлы" на Израиль.
ЦАХАЛ нанес авиаудары по объектам "Хезболлы" в Ливане в ответ на пуски ракет в сторону израильской территории ночью 30 октября.
Ранее, 23 октября армия обороны Израиля массированно атаковала очаги "Хезболлы" в Ливане и нанесла удары по "десяткам объектов" ХАМАС в Секторе Газа.
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