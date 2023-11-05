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Израиль нанес ответный удар по военной инфраструктуре "Хезболлы" в Ливане

Фото: Израиль нанес удар по военной инфраструктуре "Хезболлы" (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

ЦАХАЛ нанес удары по военной инфраструктуре "Хезболла". Это ответ на запуски с территории Ливана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ЦАХАЛа.

"Авиация ЦАХАЛа нанесла удары по военной инфраструктуре, принадлежащей террористической организации "Хезболла" в Ливане", - сообщили в израильской армии.

Момент засняли на видео.

Армия обороны Израиля сообщила, что вечером, 4 сентября, было зафиксировано несколько запусков с территории Ливана в сторону Израиля. Ракеты не упали на территории страны.

Кроме того, недавно по району Метулы на севере Израиля были выпущены противотанковые ракеты. О пострадавших не сообщалось.

Война Израиля против Ливана

Израильские силы подверглись ракетным обстрелам со стороны боевиков, поддерживаемых Ираном. США рассматривают возможность военного ответа на случай нападения "Хезболлы" на Израиль.

ЦАХАЛ нанес авиаудары по объектам "Хезболлы" в Ливане в ответ на пуски ракет в сторону израильской территории ночью 30 октября.

Ранее, 23 октября армия обороны Израиля массированно атаковала очаги "Хезболлы" в Ливане и нанесла удары по "десяткам объектов" ХАМАС в Секторе Газа.

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