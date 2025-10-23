Ізраїль завдав удару по Лівану і заявив про знищення об'єктів "Хезболли"

За даними ізраїльської армії, вражено комплекс, який "Хезболла" використовувала для підготовки терористів до нападів на ізраїльських військових і планування атак проти Ізраїлю.

На базі проводилися навчання зі стрільби бойовими патронами та відпрацювання використання різних видів зброї.

Крім того, було знищено інфраструктуру для виробництва високоточних ракет у долині Бекаа та ще один військовий об’єкт угруповання в районі Шарбін на півночі Лівану.

"Зберігання зброї, наявність терористичної інфраструктури та проведення військової підготовки проти Держави Ізраїль є грубим порушенням домовленостей між Ізраїлем і Ліваном і становлять загрозу для нашої держави", - повідомили в ЦАХАЛ.

В армії наголосили, що продовжать дії, спрямовані на усунення будь-яких загроз Ізраїлю з боку угруповання "Хезболла".