Ізраїль завдав удару по Лівану і заявив про знищення об'єктів "Хезболли"

Армія Ізраїлю вдарила по об’єктах "Хезболли" на території Лівану. Ціллю стали табір для підготовки бойовиків і об’єкти виробництва високоточних ракет у долині Бекаа, а також військова інфраструктура.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ЦАХАЛ.
За даними ізраїльської армії, вражено комплекс, який "Хезболла" використовувала для підготовки терористів до нападів на ізраїльських військових і планування атак проти Ізраїлю.
На базі проводилися навчання зі стрільби бойовими патронами та відпрацювання використання різних видів зброї.
Крім того, було знищено інфраструктуру для виробництва високоточних ракет у долині Бекаа та ще один військовий об’єкт угруповання в районі Шарбін на півночі Лівану.
"Зберігання зброї, наявність терористичної інфраструктури та проведення військової підготовки проти Держави Ізраїль є грубим порушенням домовленостей між Ізраїлем і Ліваном і становлять загрозу для нашої держави", - повідомили в ЦАХАЛ.
В армії наголосили, що продовжать дії, спрямовані на усунення будь-яких загроз Ізраїлю з боку угруповання "Хезболла".
Нагадаємо, раніше армія Ізраїлю атакувала найбільший завод "Хезболли", де виробляють високоточні ракети. Він розташований на території Лівану.
Перед цим ЦАХАЛ також завдав удару по ракетним установкам "Хезболли" в Лівані.
Попри те, що в листопаді минулого року між Ізраїлем та "Хезболлою" була домовленість про тимчасове припинення вогню та деякі інші кроки щодо вирішення конфлікту, протистояння досі спостерігається.
Наприклад, у липні цього року лідер "Хезболли" Наїм Касем заявив про відмову роззброюватися попри тиск Ізраїлю та США.