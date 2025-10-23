Израиль нанес удар по Ливану и заявил об уничтожении объектов "Хезболлы"

Армия Израиля ударилапо объектам "Хезболлы" на территории Ливана. Целью стали лагерь для подготовки боевиков и объекты производства высокоточных ракет в долине Бекаа, а также военная инфраструктура.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛ.
По данным израильской армии, поражен комплекс, который "Хезболла" использовала для подготовки террористов к нападениям на израильских военных и планирования атак против Израиля.
На базе проводились учения по стрельбе боевыми патронами и отработка использования различных видов оружия.
Кроме того, была уничтожена инфраструктура для производства высокоточных ракет в долине Бекаа и еще один военный объект группировки в районе Шарбин на севере Ливана.
"Хранение оружия, наличие террористической инфраструктуры и проведение военной подготовки против Государства Израиль является грубым нарушением договоренностей между Израилем и Ливаном и представляют угрозу для нашего государства", - сообщили в ЦАХАЛ.
В армии подчеркнули, что продолжат действия, направленные на устранение любых угроз Израилю со стороны группировки "Хезболла".
Напомним, ранее армия Израиля атаковала крупнейший завод "Хезболлы", где производят высокоточные ракеты. Он расположен на территории Ливана.
Перед этим ЦАХАЛ также нанес удар по ракетным установкам "Хезболлы" в Ливане.
Несмотря на то, что в ноябре прошлого года между Израилем и "Хезболлой" была договоренность о временном прекращении огня и некоторые другие шаги по решению конфликта, противостояние до сих пор наблюдается.
Например, в июле этого года лидер "Хезболлы" Наим Касем заявил об отказе разоружаться, несмотря на давление Израиля и США.