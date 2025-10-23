Израиль нанес удар по Ливану и заявил об уничтожении объектов "Хезболлы"

По данным израильской армии, поражен комплекс, который "Хезболла" использовала для подготовки террористов к нападениям на израильских военных и планирования атак против Израиля.

На базе проводились учения по стрельбе боевыми патронами и отработка использования различных видов оружия.

Кроме того, была уничтожена инфраструктура для производства высокоточных ракет в долине Бекаа и еще один военный объект группировки в районе Шарбин на севере Ливана.

"Хранение оружия, наличие террористической инфраструктуры и проведение военной подготовки против Государства Израиль является грубым нарушением договоренностей между Израилем и Ливаном и представляют угрозу для нашего государства", - сообщили в ЦАХАЛ.

В армии подчеркнули, что продолжат действия, направленные на устранение любых угроз Израилю со стороны группировки "Хезболла".