Ізраїльська армія вдарила по ракетних установках "Хезболли"
Армія оборони Ізраїлю вдарила ракетами по військових об'єктах ліванського угруповання "Хезболла" у Лівані.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).
Зазначається, що нещодавно винищувачі ЦАХАЛу завдали удару по військовому об'єкту ліванського угруповання "Хезболла" з ракетними установками та зброєю в районі долини Бекаа. Причиною стала виявлена активна діяльність терористів на цьому об'єкті.
Крім того, ізраїльська армія завдала ударів по об'єктах терористичної інфраструктури і ракетних установках терористичної організації "Хезболла" на півдні Лівану.
"Присутність зброї в цьому районі і діяльність "Хезболли" на цьому об'єкті є кричущим порушенням домовленостей між Ізраїлем і Ліваном", - йдеться у повідомленні.
В ЦАХАЛ зазначили, що будуть продовжувати діяти з метою усунення будь-якої загрози Державі Ізраїль та запобігати будь-яким спробам "Хезболли" відновити свій терористичний потенціал.
Крім того, в ізраїльській армії повідомили про удар та ліквідацію у четвер, 22 травня, терориста "Хезболли Радван" в районі Раб-ель-Талатіна на півдні Лівану.
Війна Ізраїлю з "Хезболлою"
Восени 2023 року ліванське угруповання "Хезболла" почало ракетно-дронову агресію проти Ізраїлю, заявивши про підтримку ХАМАС, бойовики якого 7 жовтня 2023 року атакували ізраїльську територію.
З огляду на тривалі обстріли з боку бойовиків, у вересні 2024 року, ізраїльські військові почали наземну фазу операції, спрямовану на знищення терористичної інфраструктури у прикордонних районах.
Після усунення більшості ключових командирів "Хезболли", включно з її давнім очільником Хасаном Насраллою, сторони досягли домовленостей щодо припинення вогню. Війська Ізраїлю зобов’язалися впродовж двох місяців вивести підрозділи з південного Лівану, тоді як контроль над цими територіями мала перебрати Армія Лівану, щоб запобігти поверненню бойовиків.
Однак де-факто, досягнуте перемир'я часто порушується.
Так, наприкінці квітня ЦАХАЛ знищила ракетами по складу високоточних ракет у ліванській столиці Бейруті.
Також ізраїльські військові атакували пускові установки та об'єкт військової інфраструктури терористів "Хезболли" в районі Набатіє на півдні Лівану. Після цього в районі долини Кадеш-Барнеа на півдні Ізраїлю пролунали постріли.
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