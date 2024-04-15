Ізраїльські винищувачі завдали ударів по базах "Хезболли" в Лівані, - ЦАХАЛ

Ізраїльська військова авіація завдала ударів по двох базах терористичної організації "Хезболла" у Лівані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

У заяві ізраїльської сторони йдеться, що такі удари були здійснені нещодавно за допомогою винищувачів.

У ЦАХАЛ уточнили, що були атаковані військова база "Хезболли" в районі Мейс Ель-Джабаль, а також додаткова військова база "Хезболли" в районі Тайр-Харфа на півдні Лівану.

"Раніше сьогодні артилерія ЦАХАЛу відкрила вогонь, щоб усунути загрозу в районі Чебаа на півдні Лівану", - додали ізраїльські військові.

Атаки угруповання "Хезболла"

Нагадаємо, "Хезболла" ("Партія Аххала" або "Партія Бога", взято з Корану) є воєнізованою ліванською шиїтською організацією та політичною партією, що виступає за створення в Лівані ісламської держави. Організація була створена під час громадянської війни у Лівані в 1982 році групою радикальних шиїтських священнослужителів за фінансової підтримки Ірану. Її метою проголосили "військову відповідь на окупацію" Ізраїлем частини Лівану.

"Хезболла" визнана терористичною організацією урядами низки країн, а також Європейським союзом.

З початком наземної операції проти ХАМАС у Секторі Газа, бойовики "Хезболла" почали обстрілювати ракетами територію Ізраїлю й американські військові об'єкти в сусідніх країнах.

Зокрема, 7 квітня авіація Сил оборони Ізраїлю вдарила по об'єктах у долині Бекаа на сході Лівану. Ціллю повітряної атаки міг бути тренувальний табір угруповання "Хезболла" біля кордону з Сирією.

Прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив про те, що його країна готова розпочати війну з ліванським угрупованням.

8 січня у південному Лівані внаслідок ізраїльського удару загинув старший командир елітних сил "Хезболла Радван".

Додамо, 8 квітня ізраїльські ЗМІ повідомили, що ЦАХАЛ ліквідував у Лівані елітного командира "Хезболли". А 14 квітня, вже після масованої атаки Ірану на Ізраїль, стало відомо, що ЦАХАЛ вдарив по великому об'єкту з виробництва зброї в Лівані.

Комбінований удар Ірану по Ізраїлю

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 14 квітня Іран запустив по території Ізраїлю десятки ударних безпілотників і ракет.

Зазначимо, що причиною масштабного удару стало те, що 1 квітня Ізраїль ударив по Іранському посольству в Сирії. Відповідно, буквально через два тижні, Іран влаштував атаку у відповідь.

Повідомлялося, що "десятки ракет" були запущені і з Лівану на північ Ізраїлю, і у відповідь ЦАХАЛ завдав удару по ряду військових структур у Лівані. Також удари здійснювалися з Іраку та Ємену. Загалом Іран випустив по Ізраїлю понад 300 дронів і ракет.

Додамо, що Ізраїль уже планує "серйозну відповідь" на безпрецедентний запуск безпілотників та ракет з території Ірану. При цьому Ізраїль пообіцяв координувати відповідь із союзниками. Докладніше про наслідки атаки - у матеріалі РБК-Україна.